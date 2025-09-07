Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que "en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México", donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 14 personas: tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Las autoridades federales revelaron la mañana de este domingo cómo marinos, civiles y servidores públicos le robaron montos históricos a la Nación a través de una red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país.

Las personas capturadas fueron identificadas como "Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Éndira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Anatalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N ‘, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’, quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos".

Desde ayer trascendió que entre las y los detenidos estaba Manuel Roberto Farías Laguna, Vicealmirante de la Secretaría de Marina y sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, personaje que ocupó la titularidad de la dependencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta información quedó confirmada hoy en la conferencia de prensa que se ofreció para dar los detalles de los trabajos de investigación que han emprendido las autoridades del Gobierno federal tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo.

En ese contexto, García Harfuch reconoció "el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra Nación".