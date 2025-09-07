Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino
07/09/2025 - 8:16 am
El Canciller israelí sostuvo que Europa necesita a Israel tanto como Israel a Europa y acusó a la autoridad palestina de incentivar la violencia con apoyos económicos a atacantes.
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, arremetió este domingo contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado porque es una medida que "perjudica las opciones de paz".
"Los intentos actuales de reconocer un 'Estado palestino' son un gran error que perjudican las opciones de lograr la paz", afirmó Saar, coincidiendo con la visita a Jerusalén del Ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen. "Europa afronta desafíos de seguridad y estratégicos. Necesita a Israel tanto como Israel necesita a Europa", argumentó, según recogió la prensa israelí.
Saar reprochó que quienes apoyaban un Estado palestino "ignoraban el hecho más importante: la autoridad palestina no merece un Estado según actúa", porque pese al compromiso de combatir el terrorismo plasmado en los Acuerdos de Oslo, "no hicieron nada".
"Recompensan y fomentan el terrorismo con una doctrina de pago a cambio de asesinatos con el pago de salarios a terroristas y familias de terroristas", añadió antes de emplazar a Rasmussen a no "ignorar esta realidad". "En Judea y Samaria [Cisjordania] y en la Franja de Gaza exigían a Israel que pusiera en riesgo su futuro y su seguridad y, sencillamente, no íbamos a hacerlo", acusó.
Rasmussen, por su parte, recordó que la postura oficial danesa era que sólo reconocerían un Estado palestino tras un acuerdo negociado entre las partes. "No estábamos listos aún para el reconocimiento, pero nuestra postura era que no podíamos permitir que nadie tuviera un veto 'de facto' sobre la posición danesa", apuntó en respuesta a las críticas israelíes al reconocimiento por parte de otros países.
"Nuestra posición hasta ahora era que estábamos dispuestos al reconocimiento cuando hubiera una solución negociada de dos estados", aunque jamás reconocerían un Estado gobernado por Hamás "o cualquier otra organización terrorista".
Por eso había "muchas condiciones" tales como "un Estado palestino desarmado, que reconociera a Israel, con transparencia, democracia...". "No podías presentarte a las elecciones si no reconocías la soberanía de Israel", explicó. "Esperaba que en el futuro próximo pudiéramos empezar a trabajar para lograrlo", apeló.