Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino

Europa Press

07/09/2025 - 8:16 am

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.

Artículos relacionados

El Canciller israelí sostuvo que Europa necesita a Israel tanto como Israel a Europa y acusó a la autoridad palestina de incentivar la violencia con apoyos económicos a atacantes.

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, arremetió este domingo contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado porque es una medida que "perjudica las opciones de paz".

"Los intentos actuales de reconocer un 'Estado palestino' son un gran error que perjudican las opciones de lograr la paz", afirmó Saar, coincidiendo con la visita a Jerusalén del Ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen. "Europa afronta desafíos de seguridad y estratégicos. Necesita a Israel tanto como Israel necesita a Europa", argumentó, según recogió la prensa israelí.

Saar reprochó que quienes apoyaban un Estado palestino "ignoraban el hecho más importante: la autoridad palestina no merece un Estado según actúa", porque pese al compromiso de combatir el terrorismo plasmado en los Acuerdos de Oslo, "no hicieron nada".

"Recompensan y fomentan el terrorismo con una doctrina de pago a cambio de asesinatos con el pago de salarios a terroristas y familias de terroristas", añadió antes de emplazar a Rasmussen a no "ignorar esta realidad". "En Judea y Samaria [Cisjordania] y en la Franja de Gaza exigían a Israel que pusiera en riesgo su futuro y su seguridad y, sencillamente, no íbamos a hacerlo", acusó.

Rasmussen, por su parte, recordó que la postura oficial danesa era que sólo reconocerían un Estado palestino tras un acuerdo negociado entre las partes. "No estábamos listos aún para el reconocimiento, pero nuestra postura era que no podíamos permitir que nadie tuviera un veto 'de facto' sobre la posición danesa", apuntó en respuesta a las críticas israelíes al reconocimiento por parte de otros países.

"Nuestra posición hasta ahora era que estábamos dispuestos al reconocimiento cuando hubiera una solución negociada de dos estados", aunque jamás reconocerían un Estado gobernado por Hamás "o cualquier otra organización terrorista".

Por eso había "muchas condiciones" tales como "un Estado palestino desarmado, que reconociera a Israel, con transparencia, democracia...". "No podías presentarte a las elecciones si no reconocías la soberanía de Israel", explicó. "Esperaba que en el futuro próximo pudiéramos empezar a trabajar para lograrlo", apeló.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Sheinbaum emprende la depuración
3

Sheinbaum emprende la depuración

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
4

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

5

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
6

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

7

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

8

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
9

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

10

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF.
11

El desafío de la UIF

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
12

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
13

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

Banda argentina Inmigrantes
14

La banda Inmigrantes regresa a la Ciudad de México con su música y letras cautivantes

15

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.
1

Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino

29° Tour de Cine Francés
2

¿Cuándo inicia el 29° Tour de Cine Francés y qué películas lo componen?

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
3

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
4

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
5

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
6

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
7

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

8

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
9

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
10

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

11

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
12

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña