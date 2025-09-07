FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 10:13 am

El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.

Artículos relacionados

Residente subió al escenario con una sudadera que proclamaba “Palestina libre”; llenó la noche de mensajes de solidaridad frente a 180 mil espectadores.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) se transformó en un escenario de música, lucha, resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de René Pérez Joglar, Residente, quien reunió a 180 mil personas en una velada llena de sus éxitos, mensajes sociales y su apoyo a Palestina.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
Residente encendió el Zócalo con sus éxitos y mensajes sociales ante 180 mil asistentes. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La sudadera con “Palestina libre” fue un símbolo de solidaridad durante la noche. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Residente compartió su experiencia de vida y superación frente al público. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro

El rapero puertorriqueño apareció en el escenario pasadas las 20:00 horas, con sudadera negra que llevaba la leyenda “Palestina libre” y una gorra con su logotipo. El rugido del público fue inmediato: banderas, pancartas y kufiyas ondeaban al aire, mientras el coro masivo gritaba: “¡René, hermano, ya eres mexicano!”.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
El público saltó durante “Baile de los pobres”. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La interpretación de “This is not America” rindió homenaje a la comunidad migrante. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Residente agradeció al público por su energía y apoyo. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro

El arranque fue explosivo. Con “Baile de los pobres”, “Nadie como tú” y “Atrévete”, la plancha del Zócalo vibró como una ola humana. Los saltos de miles de asistentes hicieron retumbar el suelo y algunos paramédicos debieron abrirse paso entre la multitud debido a los empujones cerca del escenario. “Con toda la energía a tope para que todo el mundo lo vea”, pidió Residente, y la plaza respondió con un grito ensordecedor.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
El rapero compartió tanto mensajes íntimos como consignas de justicia social. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La interpretación de “René” generó un momento de emoción colectiva. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Silvana Estrada se unió al rapero para interpretar “Latinoamérica”. Foto: Gobierno de la CdMx

Luces tricolor iluminaron la noche, mientras pantallas gigantes proyectaban escenas de barrios latinoamericanos, niños jugando y símbolos de resistencia. Entre beats, humo y visuales, el cantante alternó versos afilados con confesiones íntimas, logrando un ambiente de fiesta y reflexión.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
Una fan realizó un cartel que decía "¡René, hermano, ya eres mexicano!". Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
El público vivió momentos de emoción y reflexión con cada tema que fue interpretado. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La multitud ondeó banderas y kufiyas en señal de apoyo a Palestina. Foto: Gobierno de la CdMx

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando subió al escenario a una familia originaria de Gaza. Un niño tomó el micrófono y gritó “¡Palestina libre!”, lo que provocó lágrimas y aplausos en la multitud. Su madre entregó al artista una kufiya, que él se anudó al cuello antes de cantar “Guerra”. “Esto trasciende política y religión. Es un llamado a parar el genocidio”, dijo con voz firme.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
La energía invadió a las y los asistentes. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La combinación de luces y música hizo que fuera una velada emocionante. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Un niño de Gaza subió al escenario para gritar “¡Palestina libre!” junto al cantante. Foto: Gobierno de la CdMx

En “René”, la canción más personal de su repertorio, confesó haber pensado en quitarse la vida, pero que una llamada de su madre lo salvó. El público respondió con un estremecedor “¡No estás solo!”, convirtiendo al Zócalo en un abrazo colectivo.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
La Ciudad de México se llenó de ritmo, arte y mensajes de conciencia social. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
René hizo vibrar a una multitud con su música. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
La música de Residente unió a varias generaciones. Foto: Gobierno de la CdMx

La mexicana Silvana Estrada fue la invitada especial para interpretar “Latinoamérica”. Miles de celulares encendidos iluminaron la plaza como un cielo estrellado, mientras el dueto creó una atmósfera de hermandad.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
En la interpretación de “This is not America”, se rindió un homenaje a la comunidad migrante. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Luz, color y energía se combinaron en una noche especial para la CdMx. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Los celulares encendidos iluminaron la plancha como un cielo estrellado artificial. Foto: Gobierno de la CdMx

El repertorio incluyó también “El Aguante”, “Muerte en Hawái”, “This is not America”, “Fiesta de locos” y la “BZRP Music Session #49”. El clímax llegó con “Vamo’ a portarnos mal”, cuando el Zócalo entero saltó al unísono, en un cierre de euforia colectiva.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
Los fans cantaron a coro “Fiesta de locos” hasta que retumbó la plancha del Zócalo. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Ciudadanos de todas las edades se reunieron para disfrutar de la música en vivo. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Saltos y brincos hicieron vibrar el suelo del la Plaza de la Constitución. Foto: Gobierno de la CdMx

Entre las y los miles de asistentes estuvo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien disfrutó parte del espectáculo, y celebró los mensajes de justicia, igualdad y solidaridad expresados por el cantante. Su presencia reforzó el carácter cultural y social del evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, estuvo presente en el evento. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Las invitadas especiales recibieron aplausos y gritos del público. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Los fans cantaron a coro “Fiesta de locos” hasta que retumbó la plancha del Zócalo. Foto: Gobierno de la CdMx

La velada abrió con el colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena. Con rimas poderosas y mensajes de empoderamiento femenino, hicieron vibrar al público antes del acto principal. “Cada alma aquí es especial, unámonos por las mujeres”, dijo Ximbo, entre aplausos.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
Pancartas y banderas ondearon mientras Residente interpretaba sus canciones. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Miles de personas saltaron, gritaron y aplaudieron durante toda la noche. Foto: Gobierno de la CdMx

Desde temprano, familias, parejas y grupos de amigos abarrotaron la plancha con mantas y camisetas en honor al rapero. Daniel Pineda, quien llegó de Ecatepec, resumió el sentir colectivo: “Estos conciertos son para todos, sirven para unir a la familia y ojalá sigan así”.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
La velada unió a fans y nuevos seguidores. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Las y los fans se dieron cita desde horas antes para estar más cerca del cantante. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Las y los asistentes compartieron su experiencia en redes sociales con fotos y videos. Foto: Gobierno de la CdMx

Entre luces, versos y lágrimas, el concierto concluyó a las 22:00 horas. Residente se despidió con gratitud: “Gracias por estar aquí con toda la energía. Los amo, México”. Los aplausos parecían no terminar, sellando una noche que unió arte, lucha y celebración en el corazón de la capital.

Residente en el Zócalo de la CdMx.
La plancha del Zócalo se llenó de familias, jóvenes y turistas. Foto: Gobierno de la CdMx
Residente en el Zócalo de la CdMx.
Momentos de emoción en cada rincón del Zócalo. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Sheinbaum emprende la depuración
2

Sheinbaum emprende la depuración

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
3

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

4

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

5

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
6

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

7

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
8

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

9

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia.
10

Verstappen supera a pilotos de McLaren y sube a lo más alto del podio en GP de Italia

11

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

12

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
13

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.
14

Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
15

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.
1

FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia.
2

Verstappen supera a pilotos de McLaren y sube a lo más alto del podio en GP de Italia

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.
3

Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino

29° Tour de Cine Francés
4

¿Cuándo inicia el 29° Tour de Cine Francés y qué películas lo componen?

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
5

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
6

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
7

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
8

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
9

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

10

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
11

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
12

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido