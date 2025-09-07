Isaac del Toro se consagra en el GP Industria y Artigianato; es su décima victoria

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso en Italia y se convirtió en el primer mexicano en ganar la carrera en 58 años.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 7 de septiembre (ASMéxico).- Nuevo éxito para Isaac del Toro. El mexicano se consagró en el Gran Premio Industria y Artigianato Larciano, carrera de un día celebrada en Italia, y obtuvo así la décima victoria de la temporada.

A nivel colectivo, representa el triunfo número 81 para el UAE Emirates-XRG. Se trata del primer latinoamericano, y por extensión, mexicano, en ganar dicha competencia en 58 años desde su creación.

A 12 kilómetros de la meta, Del Toro alcanzó a los líderes Christian Scaroni y Davide Piganzoli, y a escasos 300 metros del final, durante la última rampa de subida, el mexicano se consolidó como el ganador del circuito que atraviesa la ciudad de Larciano, en la región de la Toscana.

Asimismo, se registró un tiempo de cuatro horas, 32 minutos y 47 segundos. Los ciclistas italianos mencionados anteriormente culminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Isaac del Toro sucedió a Marc Hirschi, de Suiza, en la lista de ganadores del GP Industria y Artigianato. El año pasado, el uruguayo Thomas Silva se quedó con el segundo lugar, muy cerca de convertirse en el primer latinoamericano en coronarse en la carrera.

Siete años antes, Richard Carapaz también estuvo cerca de conseguir la hazaña para Latinoamérica, mientras que el colombiano Rigoberto Urán se conformó con el tercer lugar. Adam Yates fue el ganador en aquella ocasión.

