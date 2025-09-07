La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

Entre las víctimas rescatadas se encuentra una mujer de nacionalidad extranjera; los detenidos enfrentan cargos por su presunta participación en la red de explotación.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó ayer que, tras la atención a una segunda denuncia ciudadana, se localizó un otro hotel en el que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.

Como resultado preliminar, el sábado se logró la liberación de varias personas del sexo femenino, entre ellas una de nacionalidad extranjera, y la detención de cinco masculinos.

Hasta el momento, ambas acciones han dejado un total de 17 víctimas rescatadas y 16 personas detenidas.

En un comunicado, la FGJEZ destacó: "Desde la Fiscalía General, hacemos un atento llamado a la cultura de la denuncia, siendo una herramienta esencial para combatir los delitos que más afectan a la sociedad".

El operativo comenzó durante las primeras horas del día tras recibir un reporte anónimo sobre posibles actos de trata de personas en la zona centro de Fresnillo.

Personal de investigación ubicó el lugar denunciado y solicitó una orden de cateo, diligencia que permitió la liberación preliminar de varias mujeres y la detención de 10 masculinos.

La situación se encuentra controlada y bajo vigilancia de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

La FGJEZ reiteró el exhorto a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades en el lugar y aseguró que los avances de la investigación se darán a conocer a través de sus medios institucionales.