¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 8:14 pm

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.

Artículos relacionados

La CdMx invitó a formar parte del programa de Seguro de Desempleo a quienes han perdido su trabajo. Aquí te explicamos cómo registrarte, los beneficios que recibirás y los plazos para hacerlo.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CdMx) anunció hace unos días la apertura del registro de un programa que busca respaldar a quienes perdieron su empleo formal en la capital. La convocatoria estará disponible únicamente el 9 de septiembre de 2025 para solicitar el apoyo.

Este apoyo está dirigido a personas mayores de 18 años. El límite es hasta los 64 años con nueve meses cumplidos. También pueden participar los grupos de atención prioritaria establecidos en las reglas de operación del programa.

¿Cómo acceder al Seguro de Desempleo?

Inicia registro al Seguro de Desempleo en CdMx.
El 9 de septiembre se abrirá el registro al Seguro de Desempleo en la capital. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

Las y los interesados deberán hacer lo siguiente:

Quienes cumplan con el proceso recibirán un apoyo económico mensual de tres mil 439.46 pesos que se entregará durante un máximo de tres meses.

La dependencia capitalina recordó que el registro estará abierto desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre.

CONVOCATORIA_SD_SEPTIEMBRE_9_2025

Para dudas o aclaraciones, la Secretaría ofrece atención presencial en Calzada San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes en un horario de oficina, así como vía telefónica al 55 5709 3233 y 55 5038 0200, extensión 1001.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
2

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

Sheinbaum emprende la depuración
3

Sheinbaum emprende la depuración

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
4

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

5

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
6

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
7

ENTREVISTA ¬ Guerra antinarco de EU busca apoderarse de recursos, alerta especialista

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
8

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
9

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

10

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos
11

Ángeles Ojeda, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos, es asesinado a balazos

12

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
13

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
14

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
15

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos
1

Ángeles Ojeda, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos, es asesinado a balazos

Carlos Alcaraz gana su segundo US Open
2

Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner y se proclama campeón de su segundo US Open

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
3

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
4

Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
5

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
6

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
7

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
8

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

El Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció hoy domingo que dejará su cargo como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).
9

El Primer Ministro de Japón renuncia al liderazgo del Partido Liberal Democrático

Nuevo éxito para Isaac del Toro. El mexicano se consagró en el Gran Premio Industria y Artigianato Larciano, carrera de un día celebrada en Italia.
10

Isaac del Toro se consagra en el GP Industria y Artigianato; es su décima victoria

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
11

ENTREVISTA ¬ Guerra antinarco de EU busca apoderarse de recursos, alerta especialista

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
12

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación