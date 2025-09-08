¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

La CdMx invitó a formar parte del programa de Seguro de Desempleo a quienes han perdido su trabajo. Aquí te explicamos cómo registrarte, los beneficios que recibirás y los plazos para hacerlo.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CdMx) anunció hace unos días la apertura del registro de un programa que busca respaldar a quienes perdieron su empleo formal en la capital. La convocatoria estará disponible únicamente el 9 de septiembre de 2025 para solicitar el apoyo.

Este apoyo está dirigido a personas mayores de 18 años. El límite es hasta los 64 años con nueve meses cumplidos. También pueden participar los grupos de atención prioritaria establecidos en las reglas de operación del programa.

¿Cómo acceder al Seguro de Desempleo?

Las y los interesados deberán hacer lo siguiente:

Revisar los requisitos en segurodedesempleo.cdmx.gob.mx.

Contar con su cuenta Llave CdMx-Expediente.

Completar su registro en tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, adjuntando la documentación solicitada en formato PDF, JPG o PNG.

Quienes cumplan con el proceso recibirán un apoyo económico mensual de tres mil 439.46 pesos que se entregará durante un máximo de tres meses.

La dependencia capitalina recordó que el registro estará abierto desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre.

Para dudas o aclaraciones, la Secretaría ofrece atención presencial en Calzada San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes en un horario de oficina, así como vía telefónica al 55 5709 3233 y 55 5038 0200, extensión 1001.