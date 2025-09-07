CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 4:07 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.

Desde Saltillo, Coahuila, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de rescatar a la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), además de continuar con el rescate de mineros en Pasta de Cochos. 

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó hoy en Saltillo, Coahuila, el compromiso que adquirió con los coahuilenses para garantizar justicia a los trabajadores de la planta siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), ubicada en el municipio de Monclova. Tras una trama corrupta en la administración de la empresa que estuvo en manos del empresario Alonso Ancira, los trabajadores han buscado el apoyo del Gobierno de México para que este importante complejo acerero no vaya a la quiebra.

Ante una numerosa audiencia de ciudadanos de la región la mandataria federal recordó que la recuperación de AHMSA fue uno de sus 100 compromisos de Gobierno, por lo que sigue en marcha el proceso judicial para la resolución de dicho tema, y señaló que se busca garantizar que las y los trabajadores de la siderúrgica estén por encima de todo.

"Primero los trabajadores de AHMSA, por encima de todo, de los acreedores, de todo, primero justicia a los trabajadores y estoy segura de que lo vamos a lograr. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos", indicó la Presidenta.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal tocó el tema pendiente del rescate de los mineros de Pasta de Conchos que quedaron atrapados en un accidente ocurrido durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, y que a la fecha no se ha logrado el rescate total de los cuerpos de los difuntos.

Sheinbaum afirmó de manera contundente que el Gobierno de México continuará hasta el final la búsqueda de los mineros. “No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero. Es un Gobierno que promueve la justicia”, aseguró.

Presidenta anuncia inversión para ganado

En el mismo evento, que tuvo lugar en el parque "Las Maravillas" de la capital coahuilense, Sheinbaum Pardo anunció una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad, misma que forma parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

La Presidenta de México informó, además, sobre la entrega de créditos para engorda de ganado con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

El interés de la presente Administración es que la región norte del país contribuya a posicionar a México ante el mundo como un país productor de carne de alta calidad. Aunado a estos 650 millones de pesos anunciados, se suman otros 700 millones de pesos que anunció en Durango y a los 831 millones de pesos destinados a Sonora.

Hasta este momento se tiene contemplada una inversión de dos mil 181 millones de pesos para fortalecer este ramo productivo en la región centro norte del país.

“En total para el estado de Coahuila son alrededor de 650 millones de pesos. Y lo vamos a lograr juntos. Les dije que estábamos muy interesados en apoyar al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas de ganado, que es quien más sufre, y estuvieron totalmente de acuerdo. Así que, con créditos, con apoyo del gobierno del estado, del Gobierno Federal, vamos a ser un país productor de carne en los estados del norte de la República, de la mejor calidad”, informó en su gira nacional de rendición de cuentas.

La mandataria ahondó en los beneficios sociales que los coahuilenses están percibiendo como parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, con una inversión anual de 16 mil 403 millones de pesos

Sheinbaum detalló que "298 mil 865 personas son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, 19 mil 400 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3 mil 166 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 572 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 82 mil 290 de la beca Benito Juárez; 15 mil 421 de becas de primaria; mil 64 apoyos para niñas y niños de 0 a 4 años; 10 mil 569 de Producción para el Bienestar; 8 mil 430 de Fertilizantes Gratuitos; 551 escuelas de educación básica y 126 preparatorias reciben apoyo de La Escuela es Nuestra; y 75 mil 250 familias reciben Leche para el Bienestar".

En materia de vivienda de interés social, la Presidenta mencionó que se prevé la construcción de 11 mil viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 40 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Por último, reiteró que el próximo martes 9 de septiembre iniciará formalmente la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que se suma a obras como la tecnificación en el Distrito de Riego 017, la construcción de más preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para beneficio de los coahuilenses.

