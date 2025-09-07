Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

México obtuvo su primera medalla de oro en un mundial de tiro con arco, gracias a la victoria que obtuvieron las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo sobre sus rivales estadounidenses.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Las atletasMaya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025. Las arqueras conquistaron el oro por equipos de compuesto en esta justa deportiva, lo que representa la primera medalla máxima para nuestro país en su historia.

Las deportistas mexicanas compitieron contra sus rivales estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron con un puntaje de 236-231.

“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz. Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Bernal tras la hazaña.

¡ORO HISTÓRICO! 🇲🇽🥇 Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo le dan a México su primera medalla dorada de la historia en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, tras vencer a Estados Unidos en la final de Gwangju 2025. 🎯 👉Becerra y García también ganaron bronce. pic.twitter.com/mXjeAYxRL3 — CONADE (@conadeoficial) September 7, 2025

El trayecto para llegar a este glorioso momento no fue fácil para las arqueras. Tras haberse quedado con el segundo puesto clasificatorio, las seleccionadas nacionales vencieron en muerte súbita a Francia en octavos de final, 232-231 a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

La medalla de oro conseguida por las mexicanas es la tercera en conjunto de la temporada 2025 tras haber conseguido sus respectivos triunfos en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo en 2026.

Además del oro, la propia Becerra alcanzó también el bronce por equipos mixtos luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.

Después de este gran arranque con dos preseas obtenidas, México continuará su actuación en la justa mundialista con las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.