Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 5:39 pm

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.

Artículos relacionados

México obtuvo su primera medalla de oro en un mundial de tiro con arco, gracias a la victoria que obtuvieron las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo sobre sus rivales estadounidenses.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Las atletasMaya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025. Las arqueras conquistaron el oro por equipos de compuesto en esta justa deportiva, lo que representa la primera medalla máxima para nuestro país en su historia.

Las deportistas mexicanas compitieron contra sus rivales estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron con un puntaje de 236-231.

“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz. Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Bernal tras la hazaña.

El trayecto para llegar a este glorioso momento no fue fácil para las arqueras. Tras haberse quedado con el segundo puesto clasificatorio, las seleccionadas nacionales vencieron en muerte súbita a Francia en octavos de final, 232-231 a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

La medalla de oro conseguida por las mexicanas es la tercera en conjunto de la temporada 2025 tras haber conseguido sus respectivos triunfos en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo en 2026.

Además del oro, la propia Becerra alcanzó también el bronce por equipos mixtos luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.

Después de este gran arranque con dos preseas obtenidas, México continuará su actuación en la justa mundialista con las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en la justa de tiro con arco Gwangju 2025. Foto: X @conadeoficial

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
1

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

3

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Sheinbaum emprende la depuración
4

Sheinbaum emprende la depuración

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
5

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
6

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
7

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
8

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

9

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

10

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.
11

FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
12

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
13

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
14

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
15

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
1

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
2

Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
3

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
4

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
5

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
6

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

El Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció hoy domingo que dejará su cargo como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).
7

El Primer Ministro de Japón renuncia al liderazgo del Partido Liberal Democrático

Nuevo éxito para Isaac del Toro. El mexicano se consagró en el Gran Premio Industria y Artigianato Larciano, carrera de un día celebrada en Italia.
8

Isaac del Toro se consagra en el GP Industria y Artigianato; es su décima victoria

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
9

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.
10

FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia.
11

Verstappen supera a pilotos de McLaren y sube a lo más alto del podio en GP de Italia

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.
12

Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino