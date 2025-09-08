Claudia en Tamaulipas: No llegamos por fama o por recursos públicos; tenemos causas

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 8:00 pm

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que su Gobierno se guía por la honestidad y el bienestar del pueblo, y que no le interesa generar fama o usar los recursos públicos para beneficio personal. 

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para su Gobierno lo importante no es la fama, además de que no busca beneficiarse de los recursos públicos, sino que estos sean usados en obras y programas sociales que beneficien al pueblo de México.

La tarde de hoy, la mandataria federal encabezó un evento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) se guían por la honestidad, además de que su objetivo principal siempre será el bienestar de la ciudadanía.

"Nosotros no llegamos a administrar, a quedarnos seis años nada más en el poder siendo beneficiados por la fama, y menos por los recursos públicos. Nosotros tenemos principios y tenemos causas", resaltó la Presidenta.

Ante las y los asistentes, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que los recursos que provienen del pueblo, a través del pago de impuestos, se le regresa "en Programas de Bienestar, en obra pública. Es decir, no a la corrupción; los gobiernos de la Transformación son honestos y regresan al pueblo los recursos del pueblo", añadió.

Sheinbaum destaca avances en primeros 11 meses de Gobierno

Por otra parte, Claudia Sheinbaum informó a las y los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico, al señalar que al cierre de 2025 un millón 161 mil 351 personas serán derechohabientes de los Programas para el Bienestar.

Frente a una numerosa audiencia tamaulipeca, la Presidenta fue enfática al destacar las cualidades de su Gobierno al subrayar "que hay honestidad, no hay corrupción, estamos en contra de los privilegios en el Gobierno, pero sobre todo, lo más importante, llegamos con un sentido social al Gobierno, beneficiar siempre al pueblo de México ese es nuestro mandato”.

La mandataria señaló los siguientes avances en el empadronamiento de los Programas del Bienestar de la ciudadanía tamaulipeca:

"En Tamaulipas, 402 mil 52 son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 28 mil 187 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 4 mil 869 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 103 mil 478 de la beca Benito Juárez; 36 mil 547 de las becas de primaria; se brindan 2 mil 581 apoyos a niñas y niños de 0 a 4 años; 11 mil 991 de Bienpesca; 27 mil 752 de Producción para el Bienestar; 24 mil 328 de Fertilizantes Gratuitos; mil 120 escuelas de educación básica y 81 preparatorias son intervenidas con La Escuela es Nuestra y 110 mil 237 personas reciben Leche para el Bienestar".

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Presidenta Sheinbaum rindió cuentas de los avances de su Gobierno. Foto: Presidencia

Además, según informó la mandataria, con estos nuevos apoyos de su administración, "serán 92 mil 323 mujeres de 60 a 64 años quienes reciban la Pensión Mujeres Bienestar; 127 mil 702 estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina y a todas las personas adultas mayores y con discapacidad se les otorga atención médica domiciliaria con Salud Casa por Casa".

Durante su gira para rendir cuentas a la sociedad mexicana, Sheinbaum Pardo ha venido remarcando la construcción del nuevo tren Saltillo-Nuevo Laredo y la importancia que tiene para potenciar el dinamismo económico de la región y hacer crecer los ingresos de la población de esta región del país.

Las obras públicas para el estado norteño contemplan la construcción de un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo; la inauguración la nueva Agencia Nacional de Aduanas; la carretera Ciudad Valles-Tampico; el Sistema de Transporte Público de Tampico a Altamira; el acueducto Ciudad Victoria ll en beneficio de 350 mil habitantes, la tecnificación de los Distritos de Riego 0025 y 0026, lo que representa, de acuerdo con la mandataria, una inversión de más de nueve mil millones de pesos en proyectos de agua.

Sheinbaum dijo que también se apoyará al estado con el Puerto de Matamoros, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Altamira y con inversión mixta la modernización de la carretera Tampico-Reynosa.

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.
"Serán 92 mil 323 mujeres de 60 a 64 años quienes reciban la Pensión Mujeres Bienestar; 127 mil 702 estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina y a todas las personas adultas mayores y con discapacidad se les otorga atención médica domiciliaria con Salud Casa por Casa", indicó la mandataria. Foto: Presidencia

Para el sector salud de la entidad se concluirá el Hospital General de Ciudad Madero del IMSS Bienestar; se sustituirá el Hospital General de Tampico del ISSSTE; se rehabilitará el Hospital General de Altamira del IMSS; se ampliará y remodelará la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17 y se construirán 36 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Para atender la demanda de vivienda con interés social serán construidas 20 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 55 mil de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

"384 mil 316 personas derechohabientes del Infonavit y 4 mil 940 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), se verán beneficiadas con quitas, disminuciones y entregas gratuitas de escrituras", detalló la Presidenta.

