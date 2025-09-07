Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 5:56 pm

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado

Artículos relacionados

A un año de que se desatara una ola de violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada por parte de autoridades estadounidenses, miles de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno estatal y federal que se garantice la paz en el estado.

Sinaloa, 7 de septiembre (Río Doce).- Miles de personas marcharon este domingo en Culiacán, para exigir paz y justicia a un año del estallido de violencia por la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

El contingente partió del templo de La Lomita y avanzó por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Catedral.

En la marcha participaron organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colectivos de búsqueda de desaparecidos, víctimas de la violencia y ciudadanos en general.

Vestidos de blanco y portando pancartas, los asistentes demandaron justicia y la restauración de la paz.

Entre ellos se encontraban familiares y conocidos de Leidy y Alexa, dos menores que fallecieron el 6 de mayo cuando el vehículo en el que viajaban junto a sus familiares fue atacado por militares en una supuesta confusión, en Badiraguato; quienes exigieron que se esclarezca el caso y la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
El 9 de Septiembre se cumple un año del estallido de violencia entre facciones del crimen organizado en Sinaloa por lo que miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir paz y justicia. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

La marcha también expuso la crisis de desapariciones en la entidad ya que decenas de personas acudieron con las fotografías y nombres de sus familiares.

La madre de Jesús Tomás Félix Félix, desaparecido el 1 de noviembre de 2024, pidió el regreso de su hijo y de todos los desaparecidos.

A su vez, estuvieron los casos de Jonathan Serrano Ruiz, desaparecido el 11 de enero de 2025; Sergio Cárdenas Fernández, repartidor del periódico El Debate, desaparecido el 19 de octubre de 2024; Yoeñ Adrián Quintero Angulo, conductor de aplicación, desaparecido el 2 de octubre de 2024; Víctor Manuel Sánchez León, visto por última vez el 13 de noviembre de 2024; y Jesús Everardo López Verdugo, desaparecido el 5 de octubre de 2024 durante un viaje de trabajo en Mazatlán.

Al concluir la manifestación, la presidenta de Coparmex en Culiacán, Martha Reyes, se pronunció para exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la seguridad y asistencia a los empresarios.

“Exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención contundente de su gobierno ante la crisis que atraviesa el estado… Exigimos mayor intervención del gobierno de México ante la nula actuación del gobernador Rocha Moya y se garantice la seguridad del estado”.

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
El 9 de Septiembre se cumple un año del estallido de violencia entre facciones del crimen organizado en Sinaloa por lo que miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir paz y justicia. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

"Culichis" toman avenida para protestar

Al grito de “queremos paz”, miles de "culichis" tomaron la avenida Álvaro Obregón desde La Lomita hasta Catedral, en la Marcha por la Paz a cumpla un año del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, tras la captura en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López.

En punto de las 8:30 horas de este domingo 7 de septiembre organizaciones civiles, familiares de personas desaparecidas y asesinadas, empresarios y emprendedores, así como ciudadanos se congregaron en las escalinatas de la Lomita para iniciar la marcha.

Previo a emprender la caminata, el Obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez llamó a las autoridades a servir al bien común con “honestidad, justicia, verdad y transparencia”.

“A nuestras autoridades les pedimos que no cedan ante la corrupción ni la indiferencia, sino que trabajen con valentía para garantizar seguridad, oportunidades y un futuro digno para todos los ciudadanos”, señaló el diocesano.

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
El 9 de Septiembre se cumple un año del estallido de violencia entre facciones del crimen organizado en Sinaloa por lo que miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir paz y justicia. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RÍO DOCE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
1

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

3

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Sheinbaum emprende la depuración
4

Sheinbaum emprende la depuración

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
5

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
6

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
7

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
8

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

9

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

10

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.
11

FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
12

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
13

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
14

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
15

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
1

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
2

Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
3

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
4

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
5

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
6

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

El Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció hoy domingo que dejará su cargo como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).
7

El Primer Ministro de Japón renuncia al liderazgo del Partido Liberal Democrático

Nuevo éxito para Isaac del Toro. El mexicano se consagró en el Gran Premio Industria y Artigianato Larciano, carrera de un día celebrada en Italia.
8

Isaac del Toro se consagra en el GP Industria y Artigianato; es su décima victoria

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
9

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

El Zócalo de la CdMx se convirtió en un escenario de resistencia y memoria colectiva con la presentación gratuita de Residente, quien reunió a 180 mil personas.
10

FOTOS ¬ Residente transforma el Zócalo en un escenario de fiesta, lucha y resistencia

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia.
11

Verstappen supera a pilotos de McLaren y sube a lo más alto del podio en GP de Italia

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí arremetió contra los países que han reconocido o que han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado.
12

Ministro israelí critica a países europeos por querer reconocer un Estado palestino