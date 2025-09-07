Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

A un año de que se desatara una ola de violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada por parte de autoridades estadounidenses, miles de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno estatal y federal que se garantice la paz en el estado.

Sinaloa, 7 de septiembre (Río Doce).- Miles de personas marcharon este domingo en Culiacán, para exigir paz y justicia a un año del estallido de violencia por la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

El contingente partió del templo de La Lomita y avanzó por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Catedral.

En la marcha participaron organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colectivos de búsqueda de desaparecidos, víctimas de la violencia y ciudadanos en general.

Vestidos de blanco y portando pancartas, los asistentes demandaron justicia y la restauración de la paz.

Entre ellos se encontraban familiares y conocidos de Leidy y Alexa, dos menores que fallecieron el 6 de mayo cuando el vehículo en el que viajaban junto a sus familiares fue atacado por militares en una supuesta confusión, en Badiraguato; quienes exigieron que se esclarezca el caso y la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La marcha también expuso la crisis de desapariciones en la entidad ya que decenas de personas acudieron con las fotografías y nombres de sus familiares.

La madre de Jesús Tomás Félix Félix, desaparecido el 1 de noviembre de 2024, pidió el regreso de su hijo y de todos los desaparecidos.

A su vez, estuvieron los casos de Jonathan Serrano Ruiz, desaparecido el 11 de enero de 2025; Sergio Cárdenas Fernández, repartidor del periódico El Debate, desaparecido el 19 de octubre de 2024; Yoeñ Adrián Quintero Angulo, conductor de aplicación, desaparecido el 2 de octubre de 2024; Víctor Manuel Sánchez León, visto por última vez el 13 de noviembre de 2024; y Jesús Everardo López Verdugo, desaparecido el 5 de octubre de 2024 durante un viaje de trabajo en Mazatlán.

Al concluir la manifestación, la presidenta de Coparmex en Culiacán, Martha Reyes, se pronunció para exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la seguridad y asistencia a los empresarios.

“Exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención contundente de su gobierno ante la crisis que atraviesa el estado… Exigimos mayor intervención del gobierno de México ante la nula actuación del gobernador Rocha Moya y se garantice la seguridad del estado”.

"Culichis" toman avenida para protestar

Al grito de “queremos paz”, miles de "culichis" tomaron la avenida Álvaro Obregón desde La Lomita hasta Catedral, en la Marcha por la Paz a cumpla un año del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, tras la captura en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López.

En punto de las 8:30 horas de este domingo 7 de septiembre organizaciones civiles, familiares de personas desaparecidas y asesinadas, empresarios y emprendedores, así como ciudadanos se congregaron en las escalinatas de la Lomita para iniciar la marcha.

Previo a emprender la caminata, el Obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez llamó a las autoridades a servir al bien común con “honestidad, justicia, verdad y transparencia”.

“A nuestras autoridades les pedimos que no cedan ante la corrupción ni la indiferencia, sino que trabajen con valentía para garantizar seguridad, oportunidades y un futuro digno para todos los ciudadanos”, señaló el diocesano.

