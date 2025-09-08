Profeco alerta por falla en autos Seat. ¿Cuáles son los modelos afectados y por qué?

Si manejas un auto Seat, ten cuidado, porque la Profeco hizo un llamado a revisión de más de siete mil unidades de esta marca. Aquí te decimos cuáles son los modelos afectados y qué fallo presentan.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Conduces un automóvil de la marca Seat? En caso de que así sea, toma tus precauciones, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el fabricante de autos alertaron por fallas en las bolsas de aire de alguno de estos vehículos.

A través de un comunicado, la Profeco informó que, junto a Seat, se hizo un llamado a revisión de más de siete mil autos de distintos modelos, pues se detectó que estos presentan desperfectos en ciertos de sus componentes, los cuales podrían comprometer la seguridad de las y los usuarios.

A continuación, te explicamos cuáles son los modelos afectados, qué problemas presentan y cómo se solucionará la situación.

#BoletínDePrensa Profeco emite alerta por fallas en bolsas de aire de más de 7 mil vehículos Seat y lanza llamado a revisión. El llamado aplica para los modelos Altea y León, años 2009 a 2012; Ibiza, modelo 2025; y Arona, modelos 2023, 2024 y 2025 y se debe a material defectuoso… pic.twitter.com/da2oNcPT7G — Profeco (@Profeco) September 7, 2025

¿De qué vehículos se trata?

De acuerdo con lo detallado por la dependencia, requieren atención siete mil 057 unidades de los modelos Seat y Leon en sus ediciones del 2009 al 2012.

Asimismo, se detectaron fallos en 22 autos modelos Ibiza (2025) y Arona (2023, 202 y 2025).

¿En qué consiste el desperfecto?

La Procuraduría detalló que el problema se debe a material defectuoso presente en las bolsas de aire de la marca ZF-Lifetec. Explicó que, en caso de que las bolsas lleguen a activarse por accidente, "la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes".

En el caso de los vehículos Altea y León, se trata de la bolsa de aire ubicada del lado frontal del lado del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas de la bolsa. A su vez, en los modelos Ibiza y Arona, el desperfecto se localiza en la bolsa del lado del acompañante, la cual se cambiará.

¿Cómo ponerse en contacto con Seat?

Para quienes deseen obtener información detallada sobre este llamado a revisión, así como aclarar dudas, pueden acudir a los distribuidores autorizados Seat, o bien ingresar al sitio web https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.

Seat dio a conocer que buscará mediante correo postal a las y los propietarios de los vehículos afectados, además de que publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/. De igual manera, dispone como medios de contacto como el correo electrónico [email protected] y el número telefónico 800 835 7328.

El periodo para poder llevar los vehículos para que se efectúen las reparaciones inició este 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026.

La Profeco pone a disposición del público los siguientes contactos para realizar cualquier tipo de consulta: