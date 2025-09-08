Profeco alerta por falla en autos Seat. ¿Cuáles son los modelos afectados y por qué?

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 8:59 pm

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa del llamado de alerta que hizo la automotriz Seat para revisar defectos en varias de sus unidades.

Artículos relacionados

Si manejas un auto Seat, ten cuidado, porque la Profeco hizo un llamado a revisión de más de siete mil unidades de esta marca. Aquí te decimos cuáles son los modelos afectados y qué fallo presentan.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Conduces un automóvil de la marca Seat? En caso de que así sea, toma tus precauciones, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el fabricante de autos alertaron por fallas en las bolsas de aire de alguno de estos vehículos.

A través de un comunicado, la Profeco informó que, junto a Seat, se hizo un llamado a revisión de más de siete mil autos de distintos modelos, pues se detectó que estos presentan desperfectos en ciertos de sus componentes, los cuales podrían comprometer la seguridad de las y los usuarios.

A continuación, te explicamos cuáles son los modelos afectados, qué problemas presentan y cómo se solucionará la situación.

¿De qué vehículos se trata?

De acuerdo con lo detallado por la dependencia, requieren atención siete mil 057 unidades de los modelos Seat y Leon en sus ediciones del 2009 al 2012.

Asimismo, se detectaron fallos en 22 autos modelos Ibiza (2025) y Arona (2023, 202 y 2025).

¿En qué consiste el desperfecto?

La Procuraduría detalló que el problema se debe a material defectuoso presente en las bolsas de aire de la marca ZF-Lifetec. Explicó que, en caso de que las bolsas lleguen a activarse por accidente, "la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes".

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa del llamado de alerta que hizo la automotriz Seat para revisar defectos en varias de sus unidades.
El modelo Altea, años 2009 a 2012, deberás someterse a revisión. Foto: Especial

En el caso de los vehículos Altea y León, se trata de la bolsa de aire ubicada del lado frontal del lado del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas de la bolsa. A su vez, en los modelos Ibiza y Arona, el desperfecto se localiza en la bolsa del lado del acompañante, la cual se cambiará.

¿Cómo ponerse en contacto con Seat?

Para quienes deseen obtener información detallada sobre este llamado a revisión, así como aclarar dudas, pueden acudir a los distribuidores autorizados Seat, o bien ingresar al sitio web https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.

Seat dio a conocer que buscará mediante correo postal a las y los propietarios de los vehículos afectados, además de que publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/. De igual manera, dispone como medios de contacto como el correo electrónico [email protected] y el número telefónico 800 835 7328.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa del llamado de alerta que hizo la automotriz Seat para revisar defectos en varias de sus unidades.
El nuevo Ibiza 2025 también presenta desperfectos en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec. Foto: Captura de pantalla

El periodo para poder llevar los vehículos para que se efectúen las reparaciones inició este 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026.

La Profeco pone a disposición del público los siguientes contactos para realizar cualquier tipo de consulta:

  • Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722
  • Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco
  • Facebook: ProfecoOficial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
1

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
3

ENTREVISTA ¬ Guerra antinarco de EU busca apoderarse de recursos, alerta especialista

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos
4

Ángeles Ojeda, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos, es asesinado a balazos

Sheinbaum emprende la depuración
5

Sheinbaum emprende la depuración

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
6

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
7

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

8

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.
9

¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.
10

Claudia en Tamaulipas: No llegamos por fama o por recursos públicos; tenemos causas

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
11

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
12

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
13

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
14

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

15

Asesinan en Chihuahua a dos hijos del periodista David Páramo; sicarios les disparan desde auto en movimiento

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa del llamado de alerta que hizo la automotriz Seat para revisar defectos en varias de sus unidades.
1

Profeco alerta por falla en autos Seat. ¿Cuáles son los modelos afectados y por qué?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.
2

¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

Claudia Sheinbaum informó a los tamaulipecos de Ciudad Victoria los avances que registra el Gobierno de México en materia de desarrollo social y económico.
3

Claudia en Tamaulipas: No llegamos por fama o por recursos públicos; tenemos causas

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos
4

Ángeles Ojeda, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos, es asesinado a balazos

Carlos Alcaraz gana su segundo US Open
5

Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner y se proclama campeón de su segundo US Open

Miles de personas marcharon en Sinaloa para exigir un alto a la violencia en el estado
6

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia. "¡Queremos paz!", claman

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
7

Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU
8

Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de hoy en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad.
9

CSP promete justicia a trabajadores de AHMSA y terminar rescate en Pasta de Conchos

La FGJ de Zacatecas informó ayer que cateó dos hoteles en los que se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.
10

La FGJ de Zacatecas catea 2 hoteles y libera a 17 víctimas de trata; hay 16 detenidos

La Policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina y detuvo a tres hombres (dos mexicanos), presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
11

La Policía de Polonia desmantela narcolaboratorio de metanfetamina; caen 2 mexicanos

El Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció hoy domingo que dejará su cargo como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).
12

El Primer Ministro de Japón renuncia al liderazgo del Partido Liberal Democrático