Marian Izaguirre, tiktoker que estaba desaparecida, es hallada con vida en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 10:15 pm

La FGE de Michoacán localizó con vida el día ayer por la noche, a la influencer, Flor Marian Izaguirre Pineda, reportada desaparecida el primero de septiembre.

La influencer tiene aproximadamente 3.9 millones de seguidores en TikTok e Instagram. Hasta el momento se desconocen los motivos que suscitaron su desaparición. 

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó que localizó con vida a la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, quien fue como reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la FGE, la joven fue hallada en la ciudad de Morelia, tras lo cual se inició su traslado a un hospital para que pudiera recibir atenciones médicas.

Según lo reportado por las autoridades, Marian Izaguirre fue vista por última vez el pasado 1 de septiembre en Uruapan, a las 18:00 horas aproximadamente, cuando abordó un vehículo Kia Río color rojo hacia una dirección desconocida.

Al no tener conocimiento de su paradero, la familia de la tiktoker solicitó la intervención de las autoridades, quienes activaron la Alerta Alba para iniciar el procedimiento de búsqueda.

La familia buscó al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien aseguró que la joven había abandonado el municipio por voluntad propia tras una discusión familiar.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre es una influencer mexicana de 23 años de edad con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok e Instagram. Se hizo popular por los contenidos de comedia, bailes virales y estilo de vida que publicaba en sus redes. En su cuenta de Instagram, en la que tiene 320 mil seguidores, se describe como creadora de contenido y cantante.

Marian compartía blogs personales y participaba en tendencias junto a sus amistades. Desde que se conocieron los hechos de su desaparición, sus seguidores llenaron los comentarios con mensajes como “Hasta encontrarte, Marian” y “no estamos todas”.

