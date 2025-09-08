Un incidente pirotécnico en San Sebastián Xolalpa, Teotihuacán, deja 28 lesionados

El incidente se suscitó durante los festejos patronales de esta localidad al caer cuatro abanicos del castillo pirotécnico; Protección Civil arribó al lugar de los hechos para asistir a la población afectada.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Protección Civil del Estado de México reportó la tarde de hoy la explosión de un castillo pirotécnico en la comunidad mexiquense de San Sebastián Xolalpa, Teotihuacán, que dejó un saldo de 28 personas lesionadas.

"En la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, se registró una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico", informó Protección Civil.

En la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de #Teotihuacán, se registró una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico. De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica. pic.twitter.com/gP6lZrTbwR — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 8, 2025

En su cuenta de X, la autoridad estatal precisó que "en el lugar se cuenta con el apoyo de las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, quienes continúan trabajando para salvaguardar a la población".

Según lo reportado sobre el incidente, cuando los asistentes presenciaban el espectáculo de pirotecnia en un campo de futbol, se desprendieron los abanicos del castillo pirotécnico, lo que ocasionó la explosión.

En Teotihuacán

Al parecer explosión de polvorín o castillo

[Cristina González Ibarra es el nombre de la elemento de la Policía Municipal lesionada en explosión, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, brazos, pecho, abdomen, pierna y costado derecho. pic.twitter.com/75zwfFyBYF — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 8, 2025

Se informó que a la zona del incidente arribaron los servicios de emergencia para asistir a la población y trasladar a las personas reportadas graves al Hospital General de Axapusco.

En el lugar de los hechos se mantienen vigilantes elementos de la Policía municipal y estatal, además de integrantes de la Guardia Nacional, para evitar que ocurra otro accidente.