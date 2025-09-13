¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

El Callejón del Beso en Guanajuato, una hacienda tequilera de Jalisco y un paseo en un pequeño Turibus forman parte de experiencia. Aquí te decimos de qué trata, dónde y cuánto.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- México es un país hermoso y mágico, lleno de sabores, mucho color y tradiciones que enamoran, cada estado del país hace de este un lugar único, ¿es posible mostrar toda esta riqueza cultural en una experiencia inmersiva? Odisea México recrea algunos de los sitios más característicos con los elementos que los hacen inolvidables para recorrer lo mejor de la esencia de ser mexicano.

Odisea México es una experiencia inmersiva instalada en el primer piso de Plaza Carso, en un espacio de 4 mil metros cuadrados de exhibición fija y 500 metros de exposiciones temporales, que invita a realizar un viaje por México sin salir de la capital.

Un viaje por lugares representativos

Coyoacán y su mercado de artesanías, la vecindad del Chavo del 8, una trajinera de Xochimilco, un bosque de mariposas monarca, el Día de Muertos, calaveras, Jalisco, una feria en San Miguel de Allende, jaguares, tianguis, alebrijes y otros elementos forman parte de este recorrido.

"Odisea México es un recorrido que nos va a acercar a diferentes lugares de la República Mexicana, entre ellos pasaremos por la parte del Centro Histórico y nos llevará en una travesía que nos acercará a diferentes lugares como Oaxaca, Jalisco, Michoacán; conoceremos toda esa parte bonita de Día de Muertos y por qué no vivir una Guelaguetza", dijo Sofía Ramírez, Subgerente de operaciones Odisea México, en entrevista a SinEmbargo.

A través de 25 salas los visitantes podrán conectar con recuerdos que se despertarán de recorrer lugares que posiblemente formaron parte de la infancia de algunos o de los que escucharon hablar a sus padres o familiares y que permanecen en el corazón. La emoción por conocer aquellos que aún no se han visitado también se hace presente.

Sofía compartió: "La sala que más me gusta es la sala del Panteón Municipal, donde nos lleva a muchos colores y toda la tradición que es hacer el poder representar a a nuestros seres queridos, de representar a nuestra familia que ya no está aquí y mantenerla en ese pedacito de recuerdo".

Una experiencia para los sentidos

Desde la primera sala, Odisea México invita a sumergirse en la riqueza de la cultura mexicana, la bienvenida la da la Casa de los azulejos, tras cruzar una representativa entrada ubicada en Coyoacán se despliega un mundo hermoso, el de los colores, sabores y aromas de este país que se logran con cada detalle, objeto, edificio y artesanías.

"La creación de este proyecto nos lleva más de 6 años, 1 año de construcción donde diferentes personas, especialistas, técnicos, mecánicos de todo tipo de especialistas y expertos, nos ayudaron a tener todos los detalles, desde un mosaico que le dio vida a una Casa de los Azulejos y de todo lo bonito de los colores de un mercado de Tlacolulpa en Oaxaca; los alebrijes, las catrinas, que esos elementos, bueno, remontan a datos históricos desde José Guadalupe Posadas en la parte de las catrinas o bien en la parte de de los alebrijes que Pedro Linares le dio vida en la cartonería a estos hermosos elementos", agregó Sofía.

Para este espacio se pensó en consentir todos los sentidos por eso las degustaciones son parte, puedes jugar la ruleta y ganar dulces, llegar a la Vecindad del Chavo del 8 probar de esas aguas frescas de limón que saben a jamaica o responder una pregunta en Michoacán acerca del Día de Muertos y llevarte una paleta de hielo.

¿Dónde y cuánto?

Odisea México se encuentra en el primer piso de Plaza Carso (C. Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México), el acceso de entrada tiene un costo de 219 pesos y pueden adquirirse en taquilla o en www.odisea-mexico.com, el horario de acceso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo.