Ataque contra autobús deja 6 muertos en Jerusalén; responsables son "neutralizados"

Europa Press

08/09/2025 - 9:08 am

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén.

La Policía de Israel afirmó que los dos "terroristas" implicados fueron "neutralizados" tras el ataque. Hamás y Yihad Islámica aplaudieron el ataque y dijeron que fue perpetrado por "dos combatientes de la resistencia".

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según confirmaron las autoridades israelíes, un suceso que dejó además siete heridos en estado "grave".

El Ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, indicó en rueda de prensa desde Hungría que el "horrible ataque terrorista" dejó seis víctimas mortales y recalcó que el país "está en guerra con el terrorismo islámico radical", antes de ahondar en que "Europa y la comunidad internacional, todos los países, deben adoptar una elección clara: están del lado de Israel o están del lado de los yihadistas".

Asimismo, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) señaló en su cuenta en Telegram que los paramédicos trasladaron a hospitales de Jerusalén a siete personas en estado "grave" que presentan heridas de bala, por lo que no se descarta que pueda aumentar el número de fallecidos. Otras dos personas se encuentran en estado moderado, mientras que tres están leves por el impacto de fragmentos de cristal.

La Policía de Israel apuntó en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos "terroristas" implicados en el ataque contra el autobús fueron "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona". "Zapadores están limpiando el lugar y recabando pruebas", manifestó, antes de confirmar un "gran" despliegue de seguridad en la zona.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque fue perpetrado por dos personas armadas que lograron subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incidió desde el lugar del ataque en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y prometió una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, tal y como recogió el diario israelí The Times of Israel.

"Tristemente, la guerra continúa en Jerusalén y Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--, donde hemos actuado con gran fuerza", precisó. "El Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han impedido cientos (de ataques) y la Policía también ha desarticulado cientos este año, pero desafortunadamente no hoy", lamentó.

En este contexto, el Presidente de Israel, Isaac Herzog, destacó que se trata de "una mañana dolorosa y difícil", y lamentó que "civiles inocentes, mujeres, hombres y niños han sido brutalmente asesinados a sangre fría y han resultado heridos en un autobús a manos de terroristas malignos y viles".

"Ante esta barbarie, vimos actos extraordinarios de heroísmo que evitaron una mayor pérdida de vidas inocentes. Este impactante ataque nos recuerda de nuevo que estamos luchando contra un mal absoluto. El mundo debe entender a lo que hacemos frente y que el terrorismo nunca nos derrotará", zanjó en su cuenta en X.

Reacciones de Hamás y Yihad Islámica

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aplaudió la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina". "Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo", reseñó.

En este sentido, el grupo islamista advirtió que este ataque "supone un claro mensaje de que los planes (anunciados por el Gobierno de Israel) para ocupar y destruir la ciudad de Gaza, y profanar la mezquita de Al Aqsa --situada en la Explanada de las Mezquitas-- no quedarán sin castigo", según recogió el diario palestino Filastin.

Yihad Islámica habló igualmente de esta "operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia". También hizo hincapié en que se trata de "una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí". "Lamentamos la muerte de los responsables de la operación y ensalzamos su heroísmo. Pedimos a nuestro pueblo en Palestina que incremente su respuesta a los crímenes del ejército de la entidad", añadió, en referencia a Israel.

Por su parte, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión con los servicios de seguridad para analizar la situación tras el ataque en Jerusalén, según reveló su oficina en un breve mensaje en su cuenta en X, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Europa Press

Europa Press

