El mexicano que fue deportado por EU a Sudán del Sur ya está en México, confirma SRE

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 9:42 am

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Jesús Muñoz Gutiérrez, mexicano deportado por Estados Unidos (EU) a Sudán del Sur, ya arribó al país.

El mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez fue deportado por EU a Sudán del Sur después de ser liberado de prisión tras cumplir una condena de 25 años.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Jesús Muñoz Gutiérrez, mexicano deportado por el Gobierno de Estados Unidos (EU) a Sudán del Sur, arribó al país el domingo luego de ser repatriado.

El pasado 20 de mayo, el hombre de nacionalidad mexicana fue enviado al país africano de forma arbitraria por la Administración encabezada por el Presidente Donald Trump, esto luego de ser liberado de prisión después de cumplir una condena de 25 años por cometer un asesinato en Florida.

La Cancillería recalcó que durante los más de tres meses que el connacional permaneció en territorio sudanés, las autoridades mexicanas se mantuvieron en constante comunicación con el Gobierno de aquel país para asegurar que el mexicano estuviera bien.

Jesús Muñoz permaneció más de tres meses en Sudán del Sur tras ser deportado por EU. Foto: SRE

La SRE detalló en un comunicado que el pasado viernes 5 de septiembre el Embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, recibió personalmente al connacional e inició su proceso de repatriación a México.

Jesús Gutiérrez, mexicano deportado por el Gobierno de Estados Unidos a Sudán del Sur, llegó a la Ciudad de México (CdMx) el domingo 7 de septiembre, proveniente desde Juba, capital de dicha nación africana.

Durante todo el proceso de repatriación, el hombre estuvo acompañado en todo momento por personal consular de la Embajada en Etiopía y del Consulado en Frankfurt, mientras que en su arribo a territorio mexicano fue recibido por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la CdMx.

A lo largo de los más de tres meses que Jesús Muñoz permaneció en Sudán del Sur tras ser deportado de Estados Unidos, la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, así como la Dirección General de África y Medio Oriente de la Cancillería se mantuvieron en contacto con la nación africana para verificar que el mexicano estuviera bien y en buen estado de salud.

Finalmente, la SRE reiteró que una de las prioridades del Gobierno de México en materia de política exterior es brindar protección consular a las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio o el lugar del mundo en el que se encuentren.

