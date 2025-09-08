Israel ataca otra torre residencial en la ciudad de Gaza; era usada por Hamás, acusa

Israel aseguró que antes de bombardear el edificio residencial en Gaza alertó a las y los residentes de la zona para que evacuaran, a fin de "reducir la posibilidad de dañar a civiles".

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel ejecutó este lunes un nuevo bombardeo contra una torre residencial en la ciudad de Gaza tras iniciar el viernes una campaña de ataques contra estos inmuebles argumentando que son usados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con fines "terroristas", sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, indicó en un comunicado que "terroristas de Hamás instalaron equipamiento para la recopilación de información de Inteligencia, explosivos y puestos de observación en el edificio", antes de agregar que los sospechosos "operan en una zona cercana al edificio" para llevar a cabo actividades contra las tropas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

"Las organizaciones terroristas en Gaza violan sistemáticamente el Derecho Internacional y usan cruelmente como escudos humanos las instalaciones civiles y a la población de cara a sus operaciones terroristas", dijo, antes de resaltar que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando con fuerza y determinación" contra los grupos armados palestinos.

🎯ALCANZADO: Un edificio de Hamás en la Ciudad de Gaza. El edificio se utilizó para colocar explosivos, instalar equipos de inteligencia y establecer puestos de observación. Antes del alcance, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil. pic.twitter.com/nUq42Kt9S6 — FDI (@FDIonline) September 8, 2025

Por otra parte, resaltó que antes del ataque "dio pasos para reducir la posibilidad de dañar a civiles", en referencia a la orden de evacuación emitida poco antes por el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, para los presentes en el edificio y las tiendas de campaña adyacentes, usadas por palestinos desplazados por la ofensiva israelí.

Adrai precisó que la orden afectaba a un edificio situado en la calle Gamal Abdelnaser, antes de adelantar que el ataque sería ejecutado "debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo". De esta forma, recalcó que los residentes en la zona "están obligados a evacuar el edificio y las tiendas adyacentes por su seguridad".

El ejército israelí anunció el viernes que llevaría a cabo "ataques de precisión" contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", al tiempo que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales, en medio de las denuncias de Hamás, que afirmó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu recurre a "mentiras flagrantes" para justificar sus ataques contra Gaza.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64 mil 500 palestinos muertos y más de 163 mil heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.