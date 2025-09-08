La investigación sobre "huachicol fiscal" tomará tiempo, pero no habrá impunidad: CSP

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 10:23 am

Sheinbaum señaló que la investigación sobre "huachicol fiscal" que involucra a empresarios y marinos tomará tiempo, pero afirmó que habrá "cero impunidad".

La detención de empresarios y elementos de la Marina involucrados en el caso de "huachicol fiscal" son una muestra de que no habrá impunidad, recalcó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este lunes que la investigación sobre "huachicol fiscal" en la que están involucrados empresarios y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tomará tiempo, pero afirmó que habrá "cero impunidad" en este caso.

En una conferencia de prensa celebrada el domingo, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 14 personas, entre las que se encuentra un Vicealmirante, marinos y civiles que presuntamente están relacionados con el mercado ilícito de combustible a través de las aduanas.

Respecto a este tema, la Jefa del Ejecutivo recalcó que la detención de las personas involucradas en dicho ilícito no se pudo realizar en el sexenio anterior, cuando el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, denunció el hecho, debido a que lleva mucho tiempo concluir con las indagatorias necesarias.

"Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder hacer las pruebas y judicializarlas, aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto. De todas maneras la investigación de quiénes están involucrados y cómo están involucrados no se puede hacer en un día, lleva bastante tiempo", explicó la mandataria mexicana.

La Presidenta Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en este caso de "huachicol fiscal", en el que están involucrados elementos de la Semar y empresarios, además de que se detendrá a todas las personas involucradas.

"Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación en la que es evidente un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados, y siguen las investigaciones", dijo.

La Presidenta Sheinbaum señaló que la investigación sobre "huachicol fiscal" que involucra a empresarios y marinos tomará tiempo, pero habrá "cero impunidad".
Catorce personas fueron detenidas por fuerzas federales por su presunta relación en un caso de "huachicol fiscal". Foto: X @GabSeguridadMX

Tiene que haber pruebas contra involucrados en huachicol: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que habrá cero impunidad por el caso de “huachicol fiscal” que involucra a elementos de la Marina y reiteró que las investigaciones llegarán “hasta donde tope”.

“Estas detenciones que hizo la Fiscalía General, con apoyo de la propia Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana lo demuestran. Donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad”, dijo.

Agregó que es necesario que las autoridades presenten las evidencias necesarias para comprobar que empresarios y marinos efectivamente están relacionados con el comercio ilícito de hidrocarburos.

“Tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, puede ser funcionario público o no, la detención de un presunto delincuente que no es en flagrancia requiere de una investigación muy profunda”, explicó.

Finalmente, la mandataria recalcó que, en caso de ser necesario, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría proceder con el congelamiento de cuentas y la extinción de dominio en contra de las personas involucradas en el caso de "huachicol fiscal".





