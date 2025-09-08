Paquete Económico garantiza disciplina fiscal: Sheinbaum; no incluye nuevos impuestos

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 11:26 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el Paquete Económico 2026 contendrá varios ejes importantes; aseguró que se mantendrá la disciplina fiscal.

El Paquete Económico 2026 tiene el propósito de hacer viable la recaudación fiscal y dar garantía a los programas sociales, aseguró Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó esta mañana que el Paquete Económico 2026 contendrá varios ejes importantes. La disciplina fiscal, el fortalecimiento de la recaudación y la garantía de los programas sociales serán esenciales para ejercer con responsabilidad el presupuesto público.

Aún cuando México enfrenta compromisos de pago significativos provenientes de la deuda adquirida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), el presupuesto deberá ser funcional para las y los mexicanos.

Sheinbaum Pardo informó que hay dos temas que contribuirán con la recaudación el próximo año. Con algunas modificaciones que ya se están implementando, explicó, tiene que "disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT [Servicio de Administración Tributaria] para evitar que haya estas facturas falsas, además de que ahora ya es delito grave la facturación falsa".

“Y lo segundo son las aduanas. Estas dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal y vienen ya en el presupuesto, y se presenta la Ley de Aduanas, conjuntamente”, detalló durante su conferencia de prensa matutina.

Con respecto al tema de la deuda pública que carga el país, Sheinbaum Pardo dijo que "el objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda para poder apoyar las finanzas públicas”.

La presidenta recordó que en 2025y 2026 se tienen contemplados varios vencimientos de deudas de Petróleos Mexicanos, por lo que se espera que el presupuesto pueda aplicarse de manera eficiente. Aseguró, además, que hay muy buena respuesta de las calificadoras.

Por último, Claudia Sheinbaum descartó la creación de nuevos impuestos para 2026 y aseveró que el plan financiero contempla recursos suficientes para sostener la política pública de los programas sociales del Gobierno, así como para la implementación de los proyectos de infraestructura que están en marcha para los siguientes años.

“Todos los Programas del Bienestar están garantizados, incluido el inicio de la beca para niños y niñas de primaria, como me comprometí. También está asegurada la inversión pública”, afirmó Sheinbaum desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con las autoridades, está previsto que el Paquete Económico 2026 se entregue hoy por la tarde al Congreso de la República, por lo que la mandataria solicitó a la prensa esperar al miércoles para darle paso a las preguntas sobre el tema.

