Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, anunció que recibirá este martes a François Bayrou para aceptar su renuncia.

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- La Asamblea Nacional francesa rechazó este lunes una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y sólo 194 a favor.

De los 589 diputados que conforman la Cámara, estuvieron presentes 573 y, de éstos, 558 emitieron su voto. Hasta 15 de ellos se abstuvieron, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un Gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el Presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé para este mismo martes.

"El Primer Ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al Presidente de la República", proclamó Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.

Ahora Macron deberá buscar a un Primer Ministro que pueda lograr la confianza de la Cámara, para lo que se especula podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el portavoz parlamentario socialista, Boris Vallaud, destacó el "rechazo masivo" a las políticas de Bayrou expresado en la votación.

"Durante varios meses básicamente no hemos recibido nada más que indiferencia, silencio y traición por parte de la misma persona que logró

aprobar un presupuesto", apuntó.

Desde la extrema derecha, clave por su alianza con la izquierda para derribar a Bayrou, Jordan Bardella planteó la necesidad de "hablar sobre el futuro del país". "El Gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!", abundó el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X.

Mientras, el líder de la formación de izquierda La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, subrayó la "victoria" que supone la caída de Bayrou. "Bayrou ha caído. Victoria y alivio popular. Macron está ahora en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse", afirmó también en X.

Para la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, el sucesor de Bayrou debería ser un "'Premier' de las filas del Nuevo Frente Popular", en referencia a la coalición de izquierda que agrupa a LFI, ecologistas y socialistas.