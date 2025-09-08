Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

Europa Press

08/09/2025 - 2:10 pm

La Asamblea Nacional francesa rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor.

Artículos relacionados

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, anunció que recibirá este martes a François Bayrou para aceptar su renuncia.

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- La Asamblea Nacional francesa rechazó este lunes una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y sólo 194 a favor.

De los 589 diputados que conforman la Cámara, estuvieron presentes 573 y, de éstos, 558 emitieron su voto. Hasta 15 de ellos se abstuvieron, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un Gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el Presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé para este mismo martes.

La Asamblea Nacional francesa rechazó este lunes una moción de confianza contra el Gobierno del Premier, François Bayrou, con 364 votos en contra.
El lunes, el Primer Ministro francés, François Bayrou, perdió su voto de confianza en la Asamblea Nacional francesa por su plan presupuestario que buscaba ahorrar 44 mil millones de euros anuales en el gasto público. Foto: Aurelien Morissard, Xinhua

"El Primer Ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al Presidente de la República", proclamó Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.

Ahora Macron deberá buscar a un Primer Ministro que pueda lograr la confianza de la Cámara, para lo que se especula podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el portavoz parlamentario socialista, Boris Vallaud, destacó el "rechazo masivo" a las políticas de Bayrou expresado en la votación.

"Durante varios meses básicamente no hemos recibido nada más que indiferencia, silencio y traición por parte de la misma persona que logró
aprobar un presupuesto", apuntó.

La Asamblea Nacional francesa rechazó este lunes una moción de confianza contra el Gobierno del Premier, François Bayrou, con 364 votos en contra.
Foto tomada el 8 de septiembre de 2025 muestra la Asamblea Nacional Francesa en París, Francia. Foto: Aurelien Morissard, Xinhua

Desde la extrema derecha, clave por su alianza con la izquierda para derribar a Bayrou, Jordan Bardella planteó la necesidad de "hablar sobre el futuro del país". "El Gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!", abundó el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X.

Mientras, el líder de la formación de izquierda La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, subrayó la "victoria" que supone la caída de Bayrou. "Bayrou ha caído. Victoria y alivio popular. Macron está ahora en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse", afirmó también en X.

Para la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, el sucesor de Bayrou debería ser un "'Premier' de las filas del Nuevo Frente Popular", en referencia a la coalición de izquierda que agrupa a LFI, ecologistas y socialistas.

"El siguiente paso sólo puede ser un Primer Ministro surgido de las filas del NFP. Un año después de las elecciones legislativas ya es hora de respetar el voto del pueblo francés. Estamos listos", declaró en referencia a la victoria del NFP en las elecciones junio y julio de 2024. El NFP logró 182 escaños, seguido de la coalición oficialista Juntos por la República (168 asientos), Agrupación Nacional (143 puestos) y la Unión de la Derecha y el Centro (60 lugares).

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La DEA confirmó la detención de cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
1

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
2

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Un tren embistió a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, lo que dejó un saldo de ocho muertos y 45 lesionados, reportó PC del Edomex.
3

VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

4

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

La viuda (izquierda) y la hija de "El Ojos", exlílder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas.
5

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
6

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

Milei sufre derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires
7

Milei es aplastado en Buenos Aires: el peronismo arrasa en elecciones legislativas

La Asamblea Nacional francesa rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor.
8

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

Sheinbaum emprende la depuración
9

Sheinbaum emprende la depuración

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
10

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

La FGE de Michoacán localizó con vida el día ayer por la noche, a la influencer, Flor Marian Izaguirre Pineda, reportada desaparecida el primero de septiembre.
11

Marian Izaguirre, tiktoker que estaba desaparecida, es hallada con vida en Michoacán

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.
12

¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

La austeridad es el corazón del movimiento. Austeridad identifica al lopezobradorismo y nadie como los zapatos viejos de López Obrador podría testificarlo.
13

Austeridad, para bien y para mal

La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, sostuvo que la marca del Bienestar no es una ocurrencia, sino una ayuda para productores.
14

ENTREVISTAS ¬ ¿Ocurrencia? No. Se ayuda a productores con la marca Bienestar: Albores

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
15

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, sostuvo que la marca del Bienestar no es una ocurrencia, sino una ayuda para productores.
1

ENTREVISTAS ¬ ¿Ocurrencia? No. Se ayuda a productores con la marca Bienestar: Albores

La Asamblea Nacional francesa rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor.
2

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

La viuda (izquierda) y la hija de "El Ojos", exlílder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas.
3

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
4

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

La DEA confirmó la detención de cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
5

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Un tren embistió a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, lo que dejó un saldo de ocho muertos y 45 lesionados, reportó PC del Edomex.
6

VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

Juan Ramón de la Fuente exhorta a la OEA a fortalecer la cooperación y el dialogo.
7

El respaldo popular a la Presidenta pesa en las negociaciones con Trump: De la Fuente

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el Paquete Económico 2026 contendrá varios ejes importantes; aseguró que se mantendrá la disciplina fiscal.
8

Paquete Económico garantiza disciplina fiscal: Sheinbaum; no incluye nuevos impuestos

Israel ejecutó un nuevo bombardeo contra una torre residencial en Gaza tras iniciar una campaña de ataques argumentando que son inmuebles usados por Hamás.
9

Israel ataca otra torre residencial en la ciudad de Gaza; era usada por Hamás, acusa

Sheinbaum señaló que la investigación sobre "huachicol fiscal" que involucra a empresarios y marinos tomará tiempo, pero afirmó que habrá "cero impunidad".
10

La investigación sobre "huachicol fiscal" tomará tiempo, pero no habrá impunidad: CSP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Jesús Muñoz Gutiérrez, mexicano deportado por Estados Unidos (EU) a Sudán del Sur, ya arribó al país.
11

El mexicano que fue deportado por EU a Sudán del Sur ya está en México, confirma SRE

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén.
12

Ataque contra autobús deja 6 muertos en Jerusalén; responsables son "neutralizados"