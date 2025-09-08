La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, así como decomisos millonarios de droga.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El Cártel de Sinaloa ha sufrido otro gran golpe a su estructura y capacidad operativa, ahora a nivel global. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) anunció este lunes que en la última semana detuvieron a 617 personas relacionadas con el grupo criminal, cientos de armas y un decomiso de más de 1.6 millones de dólares en drogas.

"Hoy, la DEA anunció los resultados de un refuerzo operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína", informó la agencia en un comunicado.