Semar halla 2 narcolaboratorios y asegura 21 toneladas de metanfetaminas en Durango

De acuerdo con las autoridades, la afectación económica a la delincuencia organizada supera los seis mil millones de pesos y se evitó que aproximadamente 525 millones de dosis llegaran a las calles.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó este lunes que encabezó un operativo en el poblado Carricitos, Durango, que resultó en el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos y el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas.

Las dependencias federales de seguridad encargadas de esta acción llevaron a cabo labores de reconocimiento terrestre que condujeron a los marinos hacia los laboratorios, por lo que se procedió a su neutralización y al aseguramiento de aproximadamente 21 mil kilogramos de metanfetamina ya procesada.

También se hallaron diversos precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

#MarinaTeInforma Aseguramos 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos en #Durango. Esta acción representa el segundo aseguramiento más grande que ha realizado el #PersonalNaval, siendo este el pasado 08 de febrero 2024 en Sonora y uno de los mas importantes… pic.twitter.com/qZL4BkRt2t — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 8, 2025

De acuerdo con la Semar, "esta acción representa el segundo aseguramiento más grande que ha realizado el personal naval, siendo éste el pasado 8 de febrero 2024 en Sonora y uno de los mas importantes de la actual Administración".

Con esta acción, la institución calcula que más de 525 millones dosis de droga no llegarán a las calles. Asimismo, se estima una afectación económica a la delincuencia organizada valuada en unos seis mil 532 millones 026 mil 885 pesos.

Según el comunicado oficial, todo el "material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y realizará las indagatorias subsecuentes.

El operativo fue coordinado por la Semar en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Avances en seguridad

El pasado 17 de diciembre de 2024, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que desde el inicio del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han detenido seis mil 754 personas que presuntamente cometieron delitos de alto impacto.