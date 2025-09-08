ENTREVISTA ¬ ¿Ocurrencia? No. Se ayuda a productores con la marca Bienestar: Albores

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, platicó con “Café y Noticias” sobre los objetivos de esta empresa del Estado: cuál ha sido su recibimiento, los obstáculos, los productos que aún faltan por sumar, y particularmente cómo esta marca forma parte de un proyecto de Nación.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Alimentación para el Bienestar es una empresa del Estado mexicano que coadyuva en el acceso a alimentos nutritivos a precios accesibles, a la vez que se ha configurado como “un proyecto de Nación” que ha sido cobijado por los productores mexicanos, a quienes el Gobierno les compra a precios justos sus productos para ser procesados y comercializados con la marca del Bienestar.

“Quienes están del otro lado dicen: ‘Ay, pero cómo es posible que pierdan el tiempo haciendo chocolate y pierdan el tiempo haciendo café’. No es perder el tiempo. No fue una ocurrencia. Jamás fue una ocurrencia, fue una instrucción muy clara de nuestra Presidenta de decir: '¿Cómo ayudamos a quienes menos tienen, a quienes no tienen la posibilidad de estar organizados y de darle valor agregado a su producto?'”, comentó María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, en entrevista con “Café y Noticias”.

Albores González indicó en el mismo sentido que no se trata de un invento, sino de una demanda que es real y que existe entre los productores. “¿Cómo hubiésemos podido acopiar tanto en la montaña de Guerrero, con las autoridades de Guerrero, con las autoridades locales, con la gente directamente? Y el recibimiento que tenemos de la gente. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Cuando no hay una necesidad, podrás hablar de muchas cosas, pero no fluye. Y aquí había una necesidad. Entonces, en esa necesidad es donde estamos nosotros entrando y todavía falta mucho”.

La directora general de Alimentación para el Bienestar afirmó que aún falta llegar a muchas otras regiones para adquirir otro tipo de productos como la miel. “Compramos muy poca miel, pero compramos muy poca miel porque tristemente el pueblo mexicano consume muy poca miel. Está entre 200 a 400 gramos al año de consumo. Es muy poco. Mientras se consumen 163 litros de refresco al año. per cápita por una mexicana y un mexicano”, lamentó.

María Luisa Albores explicó que con este planteamiento la marca Bienestar quiere ofertar los mejores productos. “Yo se lo digo a mis compañeros que formamos parte de la empresa del Estado Mexicano Alimentación para el Bienestar. En el nombre llevamos la penitencia, somos alimentación para el Bienestar. El malestar ya está”.

En ese sentido, recordó que en 1980 los mexicanos consumían 16 kg de frijol per cápita al año. “Y todos sabemos que el frijol es de lo mejor, buena proteína que se asimila rápido; ácido fólico y hierro. En el último censo, que se hizo en 2022, bajó a ocho kg. Es impactante, mientras el consumo del refresco sigue subiendo”, apuntó.

“¿Cómo es posible que consumamos cosas que no le hacen bien a nuestro cuerpo? Pero tampoco a nuestro cuerpo y tampoco dejas esa derrama económica directa en manos de mexicanas y mexicanos. Y productos tan buenos como café, cacao, miel, pues los hacemos a un lado. Entonces no es un tema de competencia con una empresa, con una transnacional o algo, no. Es cómo el Estado mexicano de manera directa llega a las comunidades”.

María Luisa Albores refirió que Alimentación para el Bienestar es una opción para el pequeño productor directamente en su territorio. “Después de eso lo que tenemos que hacer para que siga la empresa fortaleciéndose es transformarla y después de transformarla no hacerla elitista, sino que pueda disfrutar el pueblo mexicano estos productos. Entonces eso es lo que estamos haciendo”.