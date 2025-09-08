Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

La viuda es considerada sucesora de "El Ojos" y la hija del exlíder del Cártel de Tláhuac es señalada como operadora financiera de la organización criminal.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– La viuda y la hija de Felipe de Jesús Lunas, "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas este lunes por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx): son señaladas como sucesora y operadora de la organización criminal, respectivamente.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a María ‘N’ y Samantha ‘N’, identificadas como viuda e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús ‘N’, alias ‘El Ojos’, exlíder de la organización criminal Cártel de Tláhuac, por su posible participación en el delito de asociación delictuosa derivado de hechos ocurridos en diciembre de 2020", informó la dependencia este lunes.

De acuerdo con la investigación, María “N” ha sido señalada como posible sucesora en el liderazgo del Cartel de Tláhuac tras la muerte de Felipe de Jesús “N”, quien perdió la vida el 20 de julio de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Además, se habría mantenido en disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos delictivos antagónicos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.