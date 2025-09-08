El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein

La misiva, publicada tras investigaciones del Congreso, incluye un dibujo de una mujer desnuda y un texto que sugiere complicidad entre Trump y Epstein, según los documentos divulgados.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Congresistas del partido Demócrata de los Estados Unidos (EU) publicaron una carta de felicitación que presuntamente habría sido elaborada por el Presidente Donald Trump y dirigida al difunto traficante sexual Jeffrey Epstein, con motivo de su cumpleaños 50 en 2003.

Lo particular de esta misiva es que su contorno incluye el dibujo de una mujer desnuda y, en su interior, se destaca un texto que supuestamente alude a complicidades de índole sexual entre Trump y Epstein.

La revelación de la carta ocurre después de que en julio pasado The Wall Street Journal informara sobre su existencia, noticia que derivó en una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por Trump contra el diario.

🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist. Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Trump negó haber escrito la carta y haber realizado el dibujo, calificando un artículo sobre el tema como “falso, malicioso y difamatorio”. En su defensa, afirmó: “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, encabezada por demócratas, exigió la publicación completa de los documentos: “Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publiquen los archivos!”

Por su parte, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó públicamente al mandatario a través de su cuenta de X. “Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, y advirtió que “el equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica”.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false. As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it. President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

El Vicepresidente de EU también salió a la defensa del jefe de la Casa Blanca el pasado 17 de julio, cuando The Wall Street Journal hizo pública por primera vez la carta presuntamente hecha por Trump. En su cuenta de X, el segundo al mando de la presidencia, dijo que el diario debía sentirse avergonzado por haber publicado una carta que nadie conocía.

La publicación del dibujo se produce tras una creciente presión sobre el Trump, para que se esclarezca el caso de Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

La carta fue incluida como parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein, y a la que tuvieron acceso al recibir una copia del álbum de cumpleaños como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.