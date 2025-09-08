La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 3:44 pm

Muere capitán ligado a red de huachicol.

La muerte del capitán Pérez Ramírez ocurre en medio de una investigación por corrupción en puertos, que ha resultado en la detención de 14 personas, entre las que se encuentran un Vicealmirante, marinos y civiles

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, fue hallado muerto este lunes en sus oficinas; medios reportan que se trató de un presunto suicidio. El elemento de la Secretaría de Marina (Semar) estaba bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de recibir sobornos en la red de "huachicol fiscal" que permitía la descarga de buques con combustible ilegal en puertos.

Según el expediente ministerial, Pérez Ramírez habría recibido 100 mil pesos en abril de 2024 por permitir la descarga de un buque con huachicol en el puerto de Tampico, cuando se desempeñaba como responsable de seguridad portuaria en esa terminal.

La Marina confirmó el fallecimiento del capitán a través de un breve comunicado: “La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por Ley corresponden".

La dependencia federal evitó dar más detalles sobre las circunstancias del deceso, pero aseguró que colaborará con las autoridades competentes.

El pago al jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira fue confirmado por el exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, quien declaró ante la FGR que la gratificación de 100 mil pesos fue enviada por “NK”, clave que correspondía al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, actualmente prófugo.

La red de corrupción alcanzaba a mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, señalados de presuntamente entregar hasta 1.75 millones de pesos por cada buque autorizado para descargar combustible ilegal, de acuerdo con información revelada por Reforma.

