Tlaxcala ¬ Murales patrios con IA causan repudio: manos de 6 dedos, escudos mutilados

El Gobierno de Tlaxcala ha tenido que bajar los murales y adornos patrios colocados en centro tras detectar graves errores en las ilustraciones, hechas con IA.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Tlaxcala ha sido sometido a la burla y a la vergüenza en los primeros días del mes en el que se celebra la Independencia de México: luego de colocar grandes mantas y murales en el Palacio de Gobierno y el Congreso local para celebrar un nuevo aniversario de las fiestas patrias, han tenido que retirarlas antes errores evidentes en las imágenes, creadas con Inteligencia Artificial (IA), y que mostraban héroes con seis dedos, escudos mutilados y un águila representativa… de Estados Unidos.

Las lonas fueron colocadas a principios de septiembre, pero los medios locales han reportado que, menos de una semana después, ya han sido retiradas del centro de la capital de Tlaxcala.

La razón es que los ciudadanos se han quejado –tanto en las calles de la entidad como en redes sociales– por lo que muestran estos "murales" patrios. Realizados con IA, muestran imágenes creadas que no corresponden con la realidad y que no pasaron ningún filtro antes de ser colocadas en los principales recintos del Gobierno local.

🚨 El gobierno de Tlaxcala y su comunicación social coloca héroes de la patria con 6 dedos y confunden el águila calva americana con el águila real. El titular de comunicación social de @GobTlaxcala 👉 @antoniomarvel junto con el titular de @SECTURTlaxcala @fabriciomenaro2… pic.twitter.com/sm5l6XXbtV — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) September 3, 2025

En una de las lonas, se puede ver a un "héroe de la patria", sin identificar, ya que la IA lo "dibujó" como si fuera un galán de telenovela. Su mano muestra otro error: tiene seis dedos.

Otro de los murales colocados en otra sección del centro presume a un águila calva frente a un fondo con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana. Sin embargo, esta especie de ave es la más representativa del vecino del norte, Estados Unidos. Es el águila real, otra especie muy diferente, la que representa a México.

Los adornos patrios que el gobierno de Tlaxcala puso este año fueron hechos con IA. Y en el palacio de gobierno está este ¿Morelos yassificado? con una bandera que tiene los colores de Bolivia 🇧🇴 pic.twitter.com/yis3gwaaC0 — 🇵🇸 🐺Eduardo Lima Águila🐺 (@lalo_lima) September 2, 2025

En otro mural, otro héroe "estetizado" es mostrado frente a los colores de la bandera de Bolivia. En uno más, la ciudadanía se percató de que el escudo mexicano –un águila devorando una serpiente– se encuentra "mutilado": la IA no desarrolló correctamente el dibujo y colocó un águila sin cabeza, deforme.

En redes sociales, los comentarios, las burlas y los memes no pararon. "Ya mejor hubieran puesto una serpiente comiéndose al águila", comentó un usuario. "No saben ni pedirle ilustraciones a una IA, imagínense para gobernar", cuestiona otra persona.

Además, los usuarios se quejaron de que ahora será un doble gasto de los fondos del Gobierno de Tlaxcala para estos adornos.

Cunado dependes mucho de ChatGTP. Paso en Tlaxcala lugar que nadie conoce. pic.twitter.com/TKD8UlTavK — Océanus 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 (@Oseanus81) September 5, 2025

Homero Meneses, el Secretario de Educación de Tlaxcala, rebajó la polémica a un "error que pasará como chusco", en entrevista con medios. "Pero lo importante es rectificar y siempre creer en el talento humano más que en la Inteligencia Artificial. Hay que dejarlo por la parte chusca, de lo que es, al fin y al cabo se conoció y vamos ver de qué forma no se vuelva a repetir".

"De inmediato se tomaron cartas en el asunto. Se hizo la aclaración, ya fue retirada y van a sustituirla", dijo por su parte a Milenio el Diputado local morenista Vicente Morales, de Morena.

Pero medios locales de la entidad señalan al gabinete de la Gobernadora morenista Lorena Cuéllar Cisneros: señalan que la Secretaría de Turismo estatal, a cargo Fabricio Mena, cuñado de la mandataria, fue la dependencia encargada de realizar los grandes murales ahora retirados.