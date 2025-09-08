Moody’s reconoce a Pemex y mejora sus calificaciones de "en revisión" a "estables"

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 5:36 pm

La calificadora Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la Evaluación de Crédito Base para Pemex en una situación de fortaleza crediticia independiente.

La agencia calificadora elevó su perspectiva al reconocer los avances financieros de Pemex. Además, destacó la solidez financiera de México y valoró positivamente su política macroeconómica.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La calificadora Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la Evaluación de Crédito Base (BCA) de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que sitúa a la empresa productiva del Estado en una posición de fortaleza crediticia independiente.

Asimismo, Moody’s mejoró la Corporate Family Rating (CFR) de Pemex, que refleja las calificaciones respaldadas de deuda sénior no garantizada sobre las notas existentes de la compañía. También se actualizaron las perspectivas del programa Pemex Project Funding Master Trust, elevándolas de B3 a B1.

Otra de las calificaciones positivas que Moody´s le confirió a Pemex tiene que ver con el programa MTN respaldado de deuda sénior no garantizada de ambas entidades al pasar de (P)B3 a (P)B1, respectivamente.

Esto representa para Pemex que su estatus crediticio y su confiablidad financiera como empresa, pasa a un standard fijado previamente "en revisión" a una mejora que coloca a la petrolera en condición de "estable".

No obstante, Pemex enfrenta “desafíos estructurales persistentes” que podrían continuar presionando su desempeño financiero, generando un flujo de caja libre negativo sostenido, según destacó Muñoz.

Por otro lado, Moody’s subrayó que el Gobierno mexicano mantendrá la estabilidad de las finanzas públicas y de la deuda soberana durante los próximos dos años, a través de una política monetaria prudente y el regreso a déficits fiscales moderados.

La agencia calificadora también reconoció la solidez del marco constitucional de México, así como la aplicación de políticas fiscales y monetarias cautelosas, respaldadas por un régimen de tipo de cambio flexible. Estas acciones concluyen la revisión iniciada el 18 de agosto de 2025.

Además, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) confirmó, en un comunicado compartido por la Secretaría de Hacienda (SHCP), que la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera se mantiene en “BBB”, dos niveles por encima del mínimo para conservar el grado de inversión.

S&P ratificó la calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable.https://t.co/2utBHVyqpP#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/VhuAO6bFY1

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 8, 2025

Con esta ratificación, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, y la perspectiva estable indica que no se esperan cambios en la calificación en el corto plazo.

La agencia S&P destacó que el Gobierno mexicano mantendrá estables las finanzas públicas y la carga de la deuda soberana en los próximos dos años, mediante una gestión macroeconómica cautelosa que incluye política monetaria prudente y el regreso a déficits fiscales moderados.

Asimismo, anticipó que el país manejará de manera pragmática las diferencias con Estados Unidos en materia comercial, migratoria y otros ámbitos, con el objetivo de preservar la estabilidad económica y mantener la profunda integración entre ambas economías.

