La SCJN renueva imagen e incorpora el bastón de mando como un símbolo de justicia

La nueva imagen de la Corte reúne los valores y la vocación de servicio plural e incluyente; figura como un sello icónico de una justicia verdaderamente cercana a la diversidad del pueblo de México.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su nueva imagen institucional, como parte de una renovación que busca reflejar el cambio de época en el máximo órgano de impartición de justicia del país.

El nuevo emblema incorpora un bastón de mando, símbolo de servicio, honor y justicia, que representa el reconocimiento a los pueblos originarios y a las comunidades que se rigen por usos y costumbres. Esta modificación tiene como propósito proyectar un mensaje de inclusión, pluriculturalidad y cercanía con la ciudadanía.

De acuerdo con las nuevas autoridades de la SCJN, encabezadas por el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, la actualización busca fortalecer la percepción pública de una Corte plural, accesible y respetuosa de la diversidad cultural de México, comprometida con la labor cotidiana de impartir justicia con enfoque social.

El sitio web oficial de la SCJN refiere: "La nueva identidad visual proyecta la pluriculturalidad de nuestro país y la integración de sectores históricamente excluidos, con un enfoque social y de respeto al medio ambiente. Representa, además, la labor del Máximo Tribunal como un servicio accesible, con credibilidad, certidumbre y cercanía al pueblo de México".

La #NuevaSCJN renueva su imagen institucional con un logo que simboliza pluralidad, inclusión, servicio y la riqueza cultural de México 🇲🇽. https://t.co/ptKJHt3Lqz pic.twitter.com/7XQfJg1NEP — Suprema Corte (@SCJN) September 8, 2025

El bastón de mando

El bastón de mando representa el elemento más significativo en la renovación de la imagen institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su incorporación como símbolo oficial reconoce el uso tradicional que le otorgan los pueblos indígenas y las comunidades que se rigen por usos y costumbres, al considerarlo un emblema cultural, político y espiritual de las autoridades originarias de México.

Este ícono plasma el reconocimiento y el honor hacia quienes reciben la encomienda de servir y hacer justicia, y refleja el compromiso de la nueva Corte con una visión más cercana al pueblo.

Con esta medida, el máximo Tribunal reafirma su vocación de servicio y reconoce la deuda histórica que las instituciones de justicia mantienen con los sectores marginados de la sociedad mexicana.

Junto al bastón de mando, se conservan los símbolos tradicionales que expresan la esencia de la función jurisdiccional: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada.

La SCJN señala que: “Con esta renovación, la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituye como un auténtico Tribunal Constitucional al servicio de la sociedad, comprometido con la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos; los pueblos originarios y afromexicanos, así como con la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad”.