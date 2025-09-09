Tabasco ¬ Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

La autoridades federales y estatales catearon este lunes residencia en Tabasco, en el que aseguraron un helicóptero, armas de fuego, vehículos de lujo y animales exóticos.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales catearon una residencia ubicada en el fraccionamiento Altozano, en el municipio de Centro, Tabasco, donde se aseguraron armas de fuego, vehículos de lujo, un helicóptero y diversos animales exóticos, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con el reporte oficial, en el inmueble fueron localizadas un arma larga, seis armas cortas, 210 cartuchos, cuatro vehículos, entre ellos dos todo terreno, una retroexcavadora, un remolque, una motocicleta y un helicóptero.

Además, se aseguraron una cebra, dos avestruces, una tortuga, ocho guacamayas y tres loros cabeza amarilla.

🚨 Decomisan helicóptero, autos de lujo y animales exóticos en #Altozano de #Villahermosa

El trabajo de realizo en Tabasco por la llamada #FIRTOlmeca esta fuerza institucional en contra de la delincuencia. pic.twitter.com/kG1PynlQJT — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) September 7, 2025

La residencia estaría vinculada al empresario Mario de la Rosa Gutiérrez, propietario de una constructora que ha recibido contratos en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, según fuentes consultadas por medios de comunicación.

Sin embargo, el cateo se deriva de las investigaciones por presunto tráfico de hidrocarburos en la zona de Río Viejo, y por vínculos con Ulises Pinto Madera, identificado como segundo al mando de La Barredora y actual testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado adicional, se informó que en Comalcalco, en el poblado Miguel Hidalgo, fuerzas de seguridad detuvieron a cinco hombres que viajaban en un vehículo. Durante la revisión, se les decomisaron dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 34 cartuchos y dosis de presunta droga, quedando a disposición del Ministerio Público.

De manera paralela, en el municipio de Paraíso, específicamente en la Barra de Tupilco, personal de la Secretaría de Marina y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca detuvo a un sujeto presuntamente relacionado con una célula delictiva que opera en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre esta línea de investigación.