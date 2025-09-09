¡Protege tu patrimonio! Conoce qué puedes incluir en tu testamento y cómo tramitarlo

¿Te encuentras interesado en realizar tu testamento, pero no sabes cómo? Aquí te decimos qué puedes incluir y cómo realizarlos.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob), en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, lanzó este mes la campaña nacional del testamento para promover la importancia de elaborar este documento legal y garantizar certeza jurídica a las familias, evitando conflictos tras el fallecimiento de una persona.

Si estás interesado en realizar este trámite, aquí te decimos qué puedes incluir para darle tranquilidad a tus familiares y amigos cercanos. ¡Toma nota!

¿Qué es un testamento?

Un testamento es un acto legal que se realiza ante un notario público, donde el testador manifiesta su voluntad respecto al destino de sus bienes y derechos después de su muerte.

Cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales puede otorgarlo, sin importar su estado civil o si tiene hijos, lo que lo convierte en un mecanismo accesible y útil para asegurar la protección del patrimonio familiar.

¿Qué puedes incluir en tu testamento? En tu testamento, dejas instrucciones claras sobre todo tu patrimonio: 🏠 Bienes: desde una casa o un auto, hasta joyas, obras de arte o muebles

✍️ Derechos: como las regalías de una obra, acciones de una empresa o los derechos de una marca… pic.twitter.com/UPhDzNzwED — Gobernación (@SEGOB_mx) September 7, 2025

¿Qué puedes incluir en tu testamento?

En este documento se pueden incluir bienes inmuebles como casas, terrenos y departamentos, así como bienes muebles, entre ellos automóviles, joyas, obras de arte o colecciones de valor.

También es posible heredar derechos, como regalías de una obra, acciones de una empresa o el uso de una marca registrada. Incluso, el testamento puede contemplar obligaciones, como el pago de deudas, que se cubrirán con los bienes heredados.

¿Cómo hacer un testamento?

Acude a un notario: Puedes buscar un notario público para recibir asesoría y realizar el trámite.

Reúne tus documentos: Necesitarás tu identificación oficial y tener la edad mínima requerida (generalmente 16 años o más, dependiendo del estado).

Manifiesta tu voluntad: Expresa tus deseos sobre tus bienes de forma clara ante el notario.

Paga los costos: El costo será preferencial durante el mes de septiembre.

📜Haz tu testamento con respaldo y facilidades. ✍️Durante #Septiembre en el #MesDelTestamento2025 las notarías del país se suman a esta campaña nacional con beneficios especiales para ti 👨‍👩‍👧‍👦¡Hazlo por tus seres queridos! pic.twitter.com/rjTqmyhCRv — Gobernación (@SEGOB_mx) September 8, 2025

¿Dónde encontrar más información?

Para localizar la notaría más cercana, la ciudadanía puede consultar el directorio oficial del Notariado Mexicano en el sitio web www.notariadomexicano.org.mx o visitar el portal del Gobierno de México en la sección dedicada a la campaña del Mes del Testamento. Ambos ofrecen información actualizada sobre la ubicación y contacto de las notarías en todo el país.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México y los notarios reiteran la invitación a que los ciudadanos aprovechen las facilidades del mes de septiembre y aseguren el futuro de su patrimonio.