PuntosYComas ¬ Eduardo Verástegui, cada vez más lejos de tener su partido político

En el propósito de tener su propio partido político la ultraderecha está representada por el Movimiento Nacional Viva México, A. C., cuyas cabezas visibles son José Manuel Mireles Verástegui, quien es su representante legal ante el INE, y su primo Eduardo Verástegui Córdoba, principal promotor, que pretenderían consolidar el partido Movimiento Viva México.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Mucha atención deberá poner el Instituto Nacional Electoral (INE) a la celebración de las asambleas estatales que tendrian que llevar a cabo dos organizaciones polícas que aspiran a convertirse en partidos políticos y que han mostrado particular proclividad hacia la religión y hacia algunas iglesias, y que ademas simpatizan con el gobierno de los Estados Unidos, para evitar que pueda haber una injerencia religiosa o extranjera en los asuntos polícos de nuestro pais y que incluso, alguna de estas asociaciones civiles pudiera recibir financiamiento encubierto de alguna fundación estadounidense o de otro país.

Quienes también ameritarían la observacion detallada de la Secretaría de Gobernación, para vigilar que no se viole el Estado Laico, que establece la separación histórica de los asuntos del gobierno y de las iglesias son la organización denominada Movimiento Nacional Viva México, cuyo principal promotor es el actor guadalupano ultraderechista Eduardo Verástegui Cordoba, y la organización México Republicano, cuyo soporte sería la organización católica conservadora conocida como El Yunque y algunas iglesias evangelistas y cristianas.

Hasta la fecha, cuando ya han transcurrido siete meses de que fueron autorizadas para iniciar el proceso de formación de nuevos partidos políticos, ninguna de esas dos organizaciones ha realizado alguna asamblea estatal, de las 20 que tendrían que llevar a cabo durante 2025, según reporte oficial del Instituto Nacional Electoral con corte al domingo 31 de agosto del 2025.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy concreta y estricta al establecer, en su Artículo 130 que: “Los ministros [de culto, sin importar de qué congregación religiosa se trate] no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos precisa:

Artículo 23.- “Son derechos de los partidos políticos (…) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno”.

La misma Ley General de Partidos Políticos agrega en su Artículo 25 otras importantes restricciones. “Son obligaciones de los partidos políticos:

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos.

Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión.

Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

En el propósito de tener su propio partido político la ultraderecha está representada por el Movimiento Nacional Viva México, A. C., cuyas cabezas visibles son José Manuel Mireles Verástegui, quien es su representante legal ante el INE, y su primo Eduardo Verástegui Córdoba, principal promotor, que pretenderían consolidar el partido Movimiento Viva México.

Eduardo es ferviente seguidor del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y se presume como amigo del nuevo Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, a quien ofreció una cena privada el viernes 17 de mayo del 2025.

Las ambiciones políticas de Verástegui Córdoba están reflejadas en su intento por ser candidato independiente a la Presidencia de la República en los comicios de junio del 2024, propósito que no alcanzo al no sumar las 961 mil 405 firmas de apoyo para validar su registro. Un informe del Instituto Nacional Electoral con corte al lunes 1 de enero del 2024, detallaba que Verástegui Córdoba apenas había sumado 165 mil 666 firmas de apoyo y le faltaron 795 mil 739 para cumplir con la cuota mínima que le exigía la ley.

Ninguno de los nueve aspirantes inscritos para buscar una candidatura independiente a la Presidencia de la República logró su propósito de aparecer en la boleta en los comicios de junio del 2024. Los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República tenían que reunir el 1 por ciento de firmas de apoyo del total de personas que integraban la Lista Nominal de Electores del país, con corte al 31 de agosto del 2023 (96 millones 140 mil 409 ciudadanos), en un plazo improrrogable de 120 días.

Verástegui Córdoba recolectó apenas el 14 por ciento de las firmas necesarias hasta el término del plazo, el 19 de febrero del 2018.

NUEVOS CRISTEROS

“¡Viva Cristo rey!”. “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”. “¡Por la patria, la familia, la vida!”. Es el grito de guerra de una vigorizada ultraderecha que reclama espacios en la toma de decisiones para instaurar su agenda “por la libertad”. Decenas de líderes y activistas de extrema derecha se reunieron el sábado 23 de agosto del 2024 en la Ciudad de México, en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), reseñó el domingo 24 de agosto del 2024 el periódico español El Pais, en una nota firmada por el reportero Zedryk Raziel.

Refiere la misma información que “el líder de la organización en México, el exactor de telenovelas y ahora político Eduardo Verástegui, ha anunciado la creación de una nueva formación a partir de 2025 con un programa centrado en la familia y la moral católica. Se trata del regreso de Verástegui a la arena política, luego de que en las pasadas elecciones fracasó en su intento de postularse como candidato presidencial independiente”.

POR EL MISMO CAMINO

Habría que recordar que seis años antes, en el 2018, de 87 ciudadanos interesados en ser candidatos independientes a la Presidencia de la República sólo 48 cumplieron los requisitos para ser autorizados a recopilar firmas de apoyo y únicamente 22 terminaron el proceso. Finalmente, solo dos llegaron a la boleta para los comicios del domingo 1 de julio del 2018: Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido con el alias de “El Bronco”.

El 16 de mayo del 2018, al constatar que sus posibilidades de triunfo eran nulas, Margarita Zavala se retiró de la contienda presidencial. “El Bronco” llegó hasta el final pero únicamente sumó 2 millones 961 mil votos para un porcentaje del 5.23 por ciento de la votación total. Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ganó la Presidencia de la República con poco más de 30 millones de votos, que le representaron el 53.19 por ciento del total de sufragios captados en las urnas.

LA OTRA DERECHA

En diciembre del 2024, la ultraderecha católica vinculada a la organización conservadora conocida como El Yunque expresó que sí consideraba que había espacio en México para un nuevo partido político que la representara y anunció que iniciaría una cruzada nacional para tratar de conseguir su registro, con el nombre de México Republicano, y que encabezaría esta tarea el exgobernador de Guanajuato por el PAN (2006-2012) Juan Manuel Oliva Ramírez.

Esta fuerza de derecha, que anunció que se llamaría México Republicano, dijo que se proponía afiliar a por lo menos 40 mil simpatizantes en Jalisco, que se sumarían a evangélicos y libertarios que estarían en vías de unirse al proyecto, para sumar por lo menos 300 mil afiliados y lograr su registro como partido político entre 2025 y 2026, publicó el jueves 12 de diciembre del 2024 el periódico Milenio.

La Asociación Civil México Republicano se define como “la vanguardia conservadora, conformada por ciudadanos comprometidos con la seguridad, la familia y el progreso de nuestra Nación”. Advierte también: “somos el primer y único movimiento político con visión binacional, trabajamos para construir la representación política en ambos lados de la frontera”. A algunos de sus dirigentes y promotores se les vincula a los intereses económicos y políticos del Gobierno de Estados Unidos.

Gricha Raether, quien aparece como Secretario General de la Asociación Civil México Republicano, también figura como Country Manager de la American Society México y en su biografía se advierte que es egresado como Ingeniero en Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey, con postgrado en la Universidad de Baylor, en Texas. También está en sus antecedentes que es ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania. Se señala con claridad que fue portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México durante 6 años.

Juan Iván Peña Neder es presidente del Consejo Nacional de México Republicano y en su página de internet se explica que “a lo largo de su carrera ha participado en la política nacional como dirigente juvenil, delegado estatal y estratega en importantes instituciones políticas como el PRI, Partido Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas junto a Manuel Camacho Solís”.

Como Secretario de Operación Política en México Republicano aparece Guillermo Montaño García, de quien se dice en su página oficial que es “líder y conferencista con amplia experiencia en el fortalecimiento familiar, liderazgo social y políticas públicas”. Se le identifica como pastor evangélico. El Coordinador de Asuntos Religiosos de México Republicano es Raúl Ernesto Calleja. En YouTube hay un canal en el cual se asume como pastor y ofrece consejos sobre religión. Está vinculado a la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés.

Dos organizaciones de derecha que pretenden tener sus propios partidos políticos deben ser muy bien supervisadas por el Instituto Nacional Electoral y por la Secretaría de Gobernación, pues podrían estar incurriendo en violaciones al Artículo 130 Constitucuional, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.