ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, exdirigente de Morena en la CdMx, indicó en entrevista con "Los Periodistas" que una gran cantidad de los miembros de Morena que trabajan en el servicio público, la federación y en los gobiernos estatales no comparten el proyecto y mas bien buscan refundar al viejo régimen.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México, aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad, pues actualmente muchos de sus miembros parecen haber olvidado los principios de austeridad y prefieren los viajes en primera clase y los hoteles de cinco estrellas.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Eduardo Cervantes criticó que en los últimos meses varios miembros del partido hayan sido exhibidos en redes sociales disfrutando de vacaciones en otros países, de compras en tiendas de lujo o portando prendas con valor de miles de pesos.

"Hay que redoblar los esfuerzos en el sentido de reforzar la identidad, la austeridad y la honestidad pero resulta que les encantan los buenos restaurantes, la primera clase en los aviones y los hoteles de cinco estrellas. Recuperar historia, recuperar programa de Gobierno, recuperar utopía y recuperar honestidad y verdad, esos dos términos son esenciales para recuperar credibilidad".

El exdirigente local en Morena señaló que al interior del partido no se acepta la crítica y se silencia a todo aquel que quiere alzar la voz para criticar prácticas que van en contra de los valores del movimiento.

"Lo cierto es que dentro de Morena están predominando métodos y una cultura política muy siniestra de acarreo, de clientelismo, de voto por consigna etcétera. Mencionarlo, ser crítico frente a lo que está pasando adentro parecería un sacrilegio, todo debe ser color de rosa, bonito. Yo no estoy de acuerdo con ese sentido de la unidad que se maneja en Morena".

En los últimos días se han destapado diversas rencillas al interior de Morena. Personajes como Eduardo Cervantes Díaz Lombardo han criticado el rumbo por el que va el partido y por repetir las mismas prácticas del viejo régimen. Estos señalamientos provocaron que el partido lo removiera del Programa de Formadores de Morena en la capital mexicana.

Cervantes, quien había sido dirigente local en Morena, fue removido de su cargo luego de hacer una fuerte crítica al partido. En sus declaraciones, pedía "actuar críticamente" porque si no, se multiplicarán las derrotas en las elecciones de 2027 por perfiles inadecuados".

"¿Quiénes ponen esos candidatos y candidatas? Los ‘lidercillos’ regionales, los diputados locales, los jefecillos municipales… No se definen o se eligen o se designan por perfiles, sino por pertenencia a grupos de poder locales", argumentó en un discurso reciente, y posteriormente se lanzó contra los derroches recientes en los que estuvieron involucrados varios morenistas de alto perfil.

"Si vamos a estar anhelando los mejores restaurantes, los hoteles cinco estrellas, las clases especiales en aviones, la hija en Disneylandia y el hijo más grande en una universidad de Europa… Pues el escaparate de la ideología capitalista es muy fuerte", dijo.

Por último, criticó directamente .pero sin nombrarlo- a Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con Claudia Sheinbaum. "Uno de los que desmanteló –ni modo, perdón– la organización de Morena es ahora titular de la SEP. Es una vergüenza, para no hablar de ese departamento del que se habla, y la austeridad", concluyó, en referencia a su polémica compra de un apartamento millonario.

Escuchen lo que dijo el primer presidente de Morena en CDMX, y que le valió ser revocado de su cargo. Acusó hipocresía en el partido respecto a la “austeridad”, corrupción y tráfico de influencias para la designación de candidaturas y cargos. Inmediatamente lo revocaron. Lo… pic.twitter.com/odug3kHczP — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) September 7, 2025

Al respecto, Eduardo Cervantes Díaz Lombardo indicó que en Morena hay una gran cantidad de miembros en el servicio público, en la federación y en los gobiernos estatales que no comparten el proyecto, que mas bien tienen la idea de refundar al viejo régimen.

"11 de los 24 gobernadores son del PRI, dos vienen del movimiento, otros nueve se afiliaron ayer ¿cómo van a gobernar esos estados? Pues es evidente. Es un híbrido Morena ideológico y político en donde la hegemonía se está inclinando a la ideología y cultura política del viejo régimen. Eso es muy preocupante".

El exdirigente local dijo que muchos de los miembros de Morena gobiernan de manera opuesta a los principios del movimiento, lo que podría generar que en 2027 el partido pierda fuerza electoral.

"Se gobierna sin identidad en muchos casos, sin duda hay otros casos en donde se busca gobernar en base al fundamento del proyecto de transformación, pero en muchísimos otros no y yo creo que en 2027 está prendida la alarma prendida y el foco rojo. Podemos perder muchísimos municipios porque los candidatos no tienen identidad con el proyecto de transformación".

Finalmente, ante las advertencias de integrantes del Partido Verde Ecologista de México de una posible ruptura con Morena para apostar a la independencia para las elecciones intermedias de 2027, Eduardo Cervantes ironizó y aseguró que si la alianza terminara el principal afectado sería el Verde.

"Los del Partido Verde son impresentables, puede que hasta los del PRI se sonrojen. Los del Partido Verde son terribles. Esto de que quieren deslindarse parece una broma de mal gusto ¿El Verde qué haría sin Morena?".