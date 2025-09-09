Cinco nuevos embajadores entregan cartas credenciales a Sheinbaum en Palacio Nacional

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 9:18 pm

Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en México

Artículos relacionados

La Presidenta Sheinbaum Pardo recibió las cartas credenciales de los nuevos representantes de China, Polonia, Arabia Saudita, Noruega y Bélgica, en México.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional las cartas credenciales de cinco embajadores que inician funciones diplomáticas en el país.

Durante la ceremonia, la mandataria federal portó la banda presidencial mientras los representantes extranjeros entregaban la documentación que los acredita oficialmente ante el Gobierno de México.

El Embajador de la República Popular China, Chen Daojiang, fue el primero en presentar sus credenciales, que lo avalan como representante del Presidente Xi Jinping en territorio mexicano.

Posteriormente, la Presidenta Sheinbaum recibió la documentación de la Embajadora de la República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, quien asumirá la representación de su país en México.

En el mismo acto, entregaron sus cartas el Embajador del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer, y el representante del Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander, quienes quedaron acreditados para iniciar su labor diplomática.

La ceremonia concluyó con la recepción de las credenciales del embajador del Reino de Bélgica, Patrick Herman, quien se sumó oficialmente al cuerpo diplomático acreditado en México.

¿Qué es una carta credencial?

Las cartas credenciales son documentos expedidos por los jefes de Estado y su entrega permite a los embajadores ejercer plenamente sus funciones y establecer formalmente sus misiones en el país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
1

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

2

Tabasco ¬ Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

Muere capitán ligado a red de huachicol.
3

La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
4

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Demócratas de EU publicaron una carta de felicitación presuntamente elaborada por el Presidente Donald Trump y que estaba dirigida a Jeffrey Epstein.
5

El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein

6

Israel ataca barco con ayuda humanitaria para Palestina, denuncia la Sumud Flotilla

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
7

Tlaxcala ¬ Murales patrios con IA causan repudio: manos de 6 dedos, escudos mutilados

Un tren embistió a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, lo que dejó un saldo de 10 muertos y 41 lesionados, reportó PC del Edomex.
8

VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
9

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

10

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
11

VERSUS ¬ La 4T hizo del Verde la tercera fuerza y ahora le muerde la mano. Nada nuevo

SCJN renueva imagen con bastón de mando.
12

La SCJN renueva imagen e incorpora el bastón de mando como un símbolo de justicia

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
13

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

La viuda (izquierda) y la hija de "El Ojos", exlílder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas.
14

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

La Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
15

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregarán tarjetas a las nuevas beneficiarias?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El político, exactor y productor Eduardo Verástegui tuvo el banderazo del INE para iniciar el proceso que, de lograr el apoyo suficiente, podría concluir en la creación de un nuevo partido político de ultraderecha en México.
1

#PuntosYComas ¬ Eduardo Verástegui, cada vez más lejos de tener su partido político

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
2

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en México
3

Cinco nuevos embajadores entregan cartas credenciales a Sheinbaum en Palacio Nacional

Mes del testamento: cómo tramitarlo.
4

¡Protege tu patrimonio! Conoce qué puedes incluir en tu testamento y cómo tramitarlo

5

Israel ataca barco con ayuda humanitaria para Palestina, denuncia la Sumud Flotilla

El ejército de Israel mató este lunes al fotoperiodista palestino Osama Ahmed Balusha en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza.
6

El ejército de Israel mata a fotoperiodista palestino en nuevo bombardeo sobre Gaza

SCJN renueva imagen con bastón de mando.
7

La SCJN renueva imagen e incorpora el bastón de mando como un símbolo de justicia

8

Tabasco ¬ Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
9

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

La calificadora Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la Evaluación de Crédito Base para Pemex en una situación de fortaleza crediticia independiente.
10

Moody’s reconoce a Pemex y mejora sus calificaciones de "en revisión" a "estables"

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
11

Tlaxcala ¬ Murales patrios con IA causan repudio: manos de 6 dedos, escudos mutilados

Demócratas de EU publicaron una carta de felicitación presuntamente elaborada por el Presidente Donald Trump y que estaba dirigida a Jeffrey Epstein.
12

El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein