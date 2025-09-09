Cinco nuevos embajadores entregan cartas credenciales a Sheinbaum en Palacio Nacional

La Presidenta Sheinbaum Pardo recibió las cartas credenciales de los nuevos representantes de China, Polonia, Arabia Saudita, Noruega y Bélgica, en México.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional las cartas credenciales de cinco embajadores que inician funciones diplomáticas en el país.

Durante la ceremonia, la mandataria federal portó la banda presidencial mientras los representantes extranjeros entregaban la documentación que los acredita oficialmente ante el Gobierno de México.

El Embajador de la República Popular China, Chen Daojiang, fue el primero en presentar sus credenciales, que lo avalan como representante del Presidente Xi Jinping en territorio mexicano.

En Palacio Nacional, recibimos cartas credenciales de la embajadora de República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Igualmente, de los embajadores del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer; Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander; y Reino de Bélgica, Patrick… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 9, 2025

Posteriormente, la Presidenta Sheinbaum recibió la documentación de la Embajadora de la República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, quien asumirá la representación de su país en México.

En el mismo acto, entregaron sus cartas el Embajador del Reino de Arabia Saudita, Fahad Ali H. Almunawer, y el representante del Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander, quienes quedaron acreditados para iniciar su labor diplomática.

La ceremonia concluyó con la recepción de las credenciales del embajador del Reino de Bélgica, Patrick Herman, quien se sumó oficialmente al cuerpo diplomático acreditado en México.

¿Qué es una carta credencial?

Las cartas credenciales son documentos expedidos por los jefes de Estado y su entrega permite a los embajadores ejercer plenamente sus funciones y establecer formalmente sus misiones en el país.