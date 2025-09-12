Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 7:00 am

Una guía con opciones para disfrutar de la CdMx.

Artículos relacionados

Si aún no sabes qué hacer el fin de semana, hay varias opciones para los días previos al "Grito", entre ellos visitar el museo del Cacao y Chocolate que hace poco abrió sus puertas.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias están cerca, pero antes hay un fin de semana con espacios interesantes para visitar, desde una exposición para conocer los restos del barco más famoso hasta  un museo dedicado al chocolate. Aquí te dejamos algunas opciones.

"Titanic: Un viaje a través del tiempo"

La experiencia de realidad virtual "Titanic: Un viaje a través del tiempo" llegó a la Ciudad de México para que los asistentes pudieron conocer los restos del Titanic a través de la tecnología VR, lo que permite interactuar con tripulantes de la embarcación, tomar y tocar cosas, además de conocer los rincones más maravillosos del barco.

Titanic: Un viaje a través del tiempo tiene una duración de 45 minutos y es una experiencia inmersiva que combina la tecnología, la investigación y la historia.

¿Dónde? Samara Satélite Centro Comercial (Cto Centro Comercial 16, Cd. Satélite, 53100) y Parque Las Antenas (Av. Canal de Garay 3278, La Esperanza, Iztapalapa, 09910).
¿Cuánto? Los boletos están disponibles a la venta en la plataforma Fever con precios desde los 200 pesos. Puedes consultar horarios y toda la información en la página oficial Titanic: Un viaje a través del tiempo.

Titanic: Un Viaje a Través del Tiempo.
Titanic: Un Viaje a Través del Tiempo. Foto: Cortesía Fever

Museo del Cacao y Chocolate

El nuevo Museo del Cacao y Chocolate abrió sus puertas en la calle Republica de Guatemala 24, en el Centro Histórico de la Ciudad de México para ofrecer una experiencia dinámica, multisensorial e inmersiva en la que los visitantes son los protagonistas de su recorrido. Este museo permite conocer la historia del cacao y celebra su legado cultural y gastronómico.

¿Dónde? Calle República de Guatemala 24, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México.
¿Cuánto? El precio para adulto general es 300 pesos; si eres local (INE o licencia CDMX o Edo. de México)el precio es de 250 pesos; los estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad (con credencial vigente) pagan 200 pesos por su acceso; niños de 6 a 12 años, son 150 pesos y el taller de chocolate (60 minutos) a 800 pesos.

Museo del Cacao y Chocolate
Se puede participar en un taller y crear tu propio chocolate. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Tour de Cine Francés

El Tour de Cine Francés está de vuelta con su edición número 29 y una propuesta destacada de 7 películas francesas contemporáneas que brindan una programación diversa que continua construyendo el vínculo entre la cinematografía del país galo y el público mexicano. La edición de este año se llevará a cabo del 11 de septiembre al 15 de octubre y recorrerá más de 70 ciudades mexicanas.

¿Dónde? En las salas de Cinépolis, además de la Cineteca Nacional.
¿Cuánto? Depende del complejo de Cinépolis, hay una opción del cinebono con un costo de 240 pesos, que incluye cuatro boletos para salas tradicionales o dos boletos para salas VIP.

Odisea México

Odisea México es una experiencia inmersiva instalada en el primer piso de Plaza Carso, en un espacio de 4 mil metros cuadrados de exhibición fija y 500 metros de exposiciones temporales, que invita a realizar un viaje por México sin salir de la capital.

Coyoacán, una trajinera de Xochimilco, un bosque de mariposas monarca, calaveras, San Miguel de Allende, jaguares, alebrijes y otros elementos forman parte de este recorrido.

¿Dónde? Primer piso de Plaza Carso (C. Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso de entrada tiene un costo de 219 pesos y pueden adquirirse en taquilla o en www.odisea-mexico.com, el horario de acceso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo.

Odisea México
Los alebrijes forman parte de este viaje. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro

El Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), recibe el 28 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, que contará con ocho recitales (los sábados y domingos) del 6 al 28 de septiembre. Los pianistas que forman parte de esta edición son: Sofia Sacco (Italia), Argentina Durán (México), Alexander Vivero (México), Rachid Bernal (México), Teo Gheorghiu (Suiza-Canadá), Adonis González (Cuba), Federico Nicoletta (Italia) y Haiou Zhang (China-Alemania).

Las piezas que se podrán disfrutar pertenecen a maestros románticos como Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt y Rachmaninoff.

Este sábado 13 se presentará el jalisciense Alexander Vivero, pianista, compositor y director de orquesta de 16 años de edad, quien inició sus estudios de Piano a la edad de cuatro años, Composición musical a los cinco y Dirección orquestal a los diez.

El domingo 14 Rachid Bernal, uno de los pianistas con mayor presencia en la escena musical en México, tomara el escenario. Bernal es solista frecuente de las orquestas Filarmónica de la Ciudad de México, de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica Nacional, Sinfónica de Minería, de Xalapa, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, entre otras.

¿Dónde? Centro Nacional de las Artes (Avenida Río Churubusco no. 79, esquina Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club, C.P. 04220, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos (más cargos por servicio). Además, se transmitirán en vivo en interfaz.cenart.gob.mx

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
3

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
4

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

5

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado.
6

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
7

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

8

La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

9

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
10

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
11

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

12

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
13

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Ebrard anuncia que Trump disminuirá aranceles para vehículos de México y Canadá.
14

ENTREVISTA ¬ No es fácil matar al TMEC, aunque EU quiera acuerdos bilaterales: Ebrard

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
15

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump cree que el asesino de Charli Kirk está ya bajo custodia.
1

Trump dice que ya fue detenido un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk

Una guía con opciones para disfrutar de la CdMx.
2

Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Ebrard anuncia que Trump disminuirá aranceles para vehículos de México y Canadá.
3

ENTREVISTA ¬ No es fácil matar al TMEC, aunque EU quiera acuerdos bilaterales: Ebrard

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia
4

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia

Sheinbaum recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
5

Sheinbaum se reúne con el presidente del BID; banco impulsará el Plan México

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía.
6

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía

7

La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

El día después, La Concordia se debate entre la normalidad y el duelo. Las calles  están abiertas, los camiones circulan, los vendedores ambulantes se instalaron de nuevo. Pero bajo el puente, la memoria persiste.
8

CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

Nepal enfrenta caos tras protestas por cierre de redes sociales; deja a 30 muertos
9

VIDEOS ¬ Nepal enfrenta protestas por cierre de redes sociales; hay 30 muertos

10

¡Viva la vida! Peña Nieto juega golf, su deporte favorito, en lujoso club de Madrid

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
11

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
12

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida