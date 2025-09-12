Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Si aún no sabes qué hacer el fin de semana, hay varias opciones para los días previos al "Grito", entre ellos visitar el museo del Cacao y Chocolate que hace poco abrió sus puertas.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias están cerca, pero antes hay un fin de semana con espacios interesantes para visitar, desde una exposición para conocer los restos del barco más famoso hasta un museo dedicado al chocolate. Aquí te dejamos algunas opciones.

"Titanic: Un viaje a través del tiempo"

La experiencia de realidad virtual "Titanic: Un viaje a través del tiempo" llegó a la Ciudad de México para que los asistentes pudieron conocer los restos del Titanic a través de la tecnología VR, lo que permite interactuar con tripulantes de la embarcación, tomar y tocar cosas, además de conocer los rincones más maravillosos del barco.

Titanic: Un viaje a través del tiempo tiene una duración de 45 minutos y es una experiencia inmersiva que combina la tecnología, la investigación y la historia.

¿Dónde? Samara Satélite Centro Comercial (Cto Centro Comercial 16, Cd. Satélite, 53100) y Parque Las Antenas (Av. Canal de Garay 3278, La Esperanza, Iztapalapa, 09910).

¿Cuánto? Los boletos están disponibles a la venta en la plataforma Fever con precios desde los 200 pesos. Puedes consultar horarios y toda la información en la página oficial Titanic: Un viaje a través del tiempo.

Museo del Cacao y Chocolate

El nuevo Museo del Cacao y Chocolate abrió sus puertas en la calle Republica de Guatemala 24, en el Centro Histórico de la Ciudad de México para ofrecer una experiencia dinámica, multisensorial e inmersiva en la que los visitantes son los protagonistas de su recorrido. Este museo permite conocer la historia del cacao y celebra su legado cultural y gastronómico.

¿Dónde? Calle República de Guatemala 24, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México.

¿Cuánto? El precio para adulto general es 300 pesos; si eres local (INE o licencia CDMX o Edo. de México)el precio es de 250 pesos; los estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad (con credencial vigente) pagan 200 pesos por su acceso; niños de 6 a 12 años, son 150 pesos y el taller de chocolate (60 minutos) a 800 pesos.

Tour de Cine Francés

El Tour de Cine Francés está de vuelta con su edición número 29 y una propuesta destacada de 7 películas francesas contemporáneas que brindan una programación diversa que continua construyendo el vínculo entre la cinematografía del país galo y el público mexicano. La edición de este año se llevará a cabo del 11 de septiembre al 15 de octubre y recorrerá más de 70 ciudades mexicanas.

¿Dónde? En las salas de Cinépolis, además de la Cineteca Nacional.

¿Cuánto? Depende del complejo de Cinépolis, hay una opción del cinebono con un costo de 240 pesos, que incluye cuatro boletos para salas tradicionales o dos boletos para salas VIP.

Odisea México

Odisea México es una experiencia inmersiva instalada en el primer piso de Plaza Carso, en un espacio de 4 mil metros cuadrados de exhibición fija y 500 metros de exposiciones temporales, que invita a realizar un viaje por México sin salir de la capital.

Coyoacán, una trajinera de Xochimilco, un bosque de mariposas monarca, calaveras, San Miguel de Allende, jaguares, alebrijes y otros elementos forman parte de este recorrido.

¿Dónde? Primer piso de Plaza Carso (C. Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso de entrada tiene un costo de 219 pesos y pueden adquirirse en taquilla o en www.odisea-mexico.com, el horario de acceso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo.

Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro

El Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), recibe el 28 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, que contará con ocho recitales (los sábados y domingos) del 6 al 28 de septiembre. Los pianistas que forman parte de esta edición son: Sofia Sacco (Italia), Argentina Durán (México), Alexander Vivero (México), Rachid Bernal (México), Teo Gheorghiu (Suiza-Canadá), Adonis González (Cuba), Federico Nicoletta (Italia) y Haiou Zhang (China-Alemania).

Las piezas que se podrán disfrutar pertenecen a maestros románticos como Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt y Rachmaninoff.

Este sábado 13 se presentará el jalisciense Alexander Vivero, pianista, compositor y director de orquesta de 16 años de edad, quien inició sus estudios de Piano a la edad de cuatro años, Composición musical a los cinco y Dirección orquestal a los diez.

El domingo 14 Rachid Bernal, uno de los pianistas con mayor presencia en la escena musical en México, tomara el escenario. Bernal es solista frecuente de las orquestas Filarmónica de la Ciudad de México, de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica Nacional, Sinfónica de Minería, de Xalapa, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, entre otras.

¿Dónde? Centro Nacional de las Artes (Avenida Río Churubusco no. 79, esquina Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club, C.P. 04220, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos (más cargos por servicio). Además, se transmitirán en vivo en interfaz.cenart.gob.mx