El nuevo acueducto Guadalupe Victoria dotará de 750 litros por segundo a Tamaulipas

El proyecto contempla una línea de conducción de 54 kilómetros, rebombeos, tanque de almacenamiento y conexión con plantas potabilizadoras.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Durante su visita a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio formal de la construcción del segundo acueducto Guadalupe Victoria, obra que garantizará el suministro de agua potable para más de 350 mil habitantes de la capital tamaulipeca.

“Ya se licitó y ya se está construyendo el Acueducto Guadalupe Victoria, el segundo acueducto”, expresó la mandataria al realizar una escala en el punto de obra, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

La obra fue puesta en marcha recientemente por la Conagua y contempla el traslado de agua desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, con una capacidad de conducción de 750 litros por segundo. Esto permitirá fortalecer la continuidad del servicio hídrico en la región.

Con una inversión cercana a los mil 800 millones de pesos, el proyecto incluye:

Una línea de conducción de 54 kilómetros Equipamiento de la obra de toma Construcción de dos estaciones de rebombeo (1 y 2) Un tanque de almacenamiento de 10 mil m³ Integración con la planta potabilizadora existente y la nueva planta en desarrollo por el Gobierno de Tamaulipas

La visita presidencial se enmarcó en el evento “La Transformación Avanza en Tamaulipas”, donde se destacó el compromiso del Gobierno Federal con el fortalecimiento de infraestructura estratégica en beneficio de la población.