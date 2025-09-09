Juez vincula a proceso a Vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada

La FGR investiga una red de presunta delincuencia organizada vinculada al ingreso de "huachicol fiscal" en terminales marítimas de Tamaulipas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal vinculó a proceso al Vicealmirante Manuel Roberto “N” y a nueve personas más por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al Penal del Altiplano y dos mujeres al Penal Federal Femenil de Morelos.

Una tercera funcionaria, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.

La Fiscalía General de la República (FGR) les imputó el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años.