Israel ataca ahora zona residencial de Qatar; dice que allí viven líderes de Hamás

Benjamin Netanyahu reivindicó que es una operación "completamente" israelí: "Israel asume toda la responsabilidad".

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel ha lanzado este martes un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, según han confirmado las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha armado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023), y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

"Antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia", ha señalado, antes de reiterar que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto al fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.

Qatar condena "firmemente" el bombardeo de Israel

El Gobierno de Qatar ha condenado "firmemente" el "cobarde" bombardeo ejecutado este martes por el ejército de Israel contra la cúpula política de Hamás en la capital del país, Doha, antes de resaltar que el ataque ha alcanzado varios "edificios residenciales" en la ciudad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Qatar condena firmemente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, quien ha resaltado que "este asalto criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales, y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar".

Así, ha subrayado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las fuerzas de seguridad y el resto de organismos competentes "empezaron inmediatamente a abordar el incidente, y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes en las zonas adyacentes".

Al Ansari ha hecho hincapié en que Doha "no tolerará este imprudente comportamiento israelí y que se socave la seguridad regional, ni ningún acto contra su seguridad y su soberanía". "Hay investigaciones en marcha al más alto nivel y los detalles serán anunciados en cuanto estén disponibles", ha destacado.

Irán habla de "acto criminal extremadamente peligroso"

El Gobierno de Irán ha condenado este martes el bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra altos cargos de Hamás en la capital de Qatar, Doha, y ha resaltado que se trata de "un acto criminal" y de un hecho "extremadamente peligroso" para la seguridad y la estabilidad en la región de Oriente Próximo.

"Esta acción por parte del régimen israelí es una continuación de los crímenes que ha cometido, en violación de todas las normas y leyes internacionales", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha sostenido que se trata además de "una violación de la soberanía nacional y la integridad territorial, además de un ataque contra los negociadores palestinos", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"Estamos analizando de cerca lo sucedido, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del Derecho Internacional, todas las normas y leyes internacionales han sido violadas. Es una acción muy peligrosa que viola los principios y normas de la Carta de Naciones Unidas", ha explicado al tiempo que ha reseñado que debe servir a la comunidad internacional como "una advertencia sobre los peligros de la continuada inacción e indiferencia ante las agresiones y violaciones de la Ley por parte del régimen sionista en la Palestina ocupada y en Oriente Próximo".

La Autoridad Palestina censura "brutal" bombardeo de Israel

El Vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, ha condenado este martes "firmemente" el bombardeo perpetrado por el ejército de Israel contra la capital de Qatar, Doha, un ataque que ha coincidido con la visita al país de la delegación negociadora de Hamás.

Al Sheij, que es también Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha señalado en un comunicado que el ataque "constituye una grave violación del Derecho Internacional y de la soberanía del Estado de Qatar".

Así, ha lamentado el bombardeo contra un país "hermano" y ha hecho hincapié en que se trata de una "amenaza a la seguridad y estabilidad de la región".