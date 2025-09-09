No hay certeza de que el marino muerto ayer esté ligado a huachicol: CSP

"Esta investigación surge de, además de las denuncias que había antes, de que se encontró un buque en marzo de este año en Tampico, un buque, ayer lo expliqué, que presuntamente, digo 'presuntamente' porque eso decían los papeles, venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación. Cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque, se encuentra que es diésel", detalló Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron la mañana de este martes que no hay certeza de que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien se habría suicidado el lunes, estuviera relacionado con la investigación sobre la entrega de dinero a funcionarios de la Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el tema. Ella expresó su solidaridad con la familia del capitán y aclaró: “No hay certeza de que él estuvo involucrado en el proceso. Entonces pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina, a la Armada de México y a los familiares”.

El capitán Jeremías, tras darse a conocer su muerte, se mencionó que estaría señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos como parte de la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

–¿Se suicidó o lo suicidaron?, le preguntaron a la Presidenta.

–Yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaria de Marina, ya dará la información. Yo creo que hay que tener una parte de sensibilidad en estos casos”

Por su parte, Gertz Manero explicó que el suicidio “no es un delito federal, es una situación de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto”. Añadió que “esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando”.

Durante la conferencia, el Fiscal fue cuestionado sobre por qué pasaron dos años desde que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, presentó denuncias por corrupción en la Marina. Sheinbaum respondió que, además de las denuncias previas, la investigación surgió del hallazgo en marzo de un buque en Tampico que presuntamente transportaba combustible irregular.

Además, la mandataria de manera enfática defendió el trabajo de la institución, pues destacó que la Marina colaboró en la investigación: “La Marina es una gran institución, el que haya unos dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un hecho como este, habla bien de la institución que la propia institución haya participado en la investigación colaborando con la Fiscalía hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Dijo que la integridad del almirante Morales en este proceso y recalcó que no se acusa a nadie fuera de las líneas de investigación.

En tanto que el Fiscal Gertz Manera respondió que la FGR actuó con “control judicial” cuando recibió la denuncia del exsecretario Ojeda. Reiteró que desde el año 2024 el entonces secretario de Marina presentó denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía abrió las investigaciones, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y a Hacienda, y en marzo, durante operativos en Altamira y Ensenada, se encontraron depósitos de combustible no declarados.

“Cuando juntas toda la información, se dio el vínculo y al darse todo el vínculo fuimos a los jueces a pedir las órdenes de aprehensión”, concluyó.

Por su parte, el Secretario Omar García Harfuch descartó que esta investigación de red de corurpción y huachicol esté relacionada con el asesinado del delegado de Tamaulipas.