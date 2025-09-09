No hay certeza de que el marino muerto ayer esté ligado a huachicol: CSP

Sugeyry Romina Gándara

09/09/2025 - 8:50 am

Artículos relacionados

"Esta investigación surge de, además de las denuncias que había antes, de que se encontró un buque en marzo de este año en Tampico, un buque, ayer lo expliqué, que presuntamente, digo 'presuntamente' porque eso decían los papeles, venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación. Cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque, se encuentra que es diésel", detalló Claudia Sheinbaum.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron la mañana de este martes que no hay certeza de que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien se habría suicidado el lunes, estuviera relacionado con la investigación sobre la entrega de dinero a funcionarios de la Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el tema. Ella expresó su solidaridad con la familia del capitán y aclaró: “No hay certeza de que él estuvo involucrado en el proceso. Entonces pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina, a la Armada de México y a los familiares”.

El capitán Jeremías, tras darse a conocer su muerte, se mencionó que estaría señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos como parte de la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

–¿Se suicidó o lo suicidaron?, le preguntaron a la Presidenta.

–Yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaria de Marina, ya dará la información. Yo creo que hay que tener una parte de sensibilidad en estos casos”

Por su parte, Gertz Manero explicó que el suicidio “no es un delito federal, es una situación de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto”. Añadió que “esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando”.

Durante la conferencia, el Fiscal fue cuestionado sobre por qué pasaron dos años desde que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, presentó denuncias por corrupción en la Marina. Sheinbaum respondió que, además de las denuncias previas, la investigación surgió del hallazgo en marzo de un buque en Tampico que presuntamente transportaba combustible irregular.

Además, la mandataria de manera enfática defendió el trabajo de la institución, pues destacó que la Marina colaboró en la investigación: “La Marina es una gran institución, el que haya unos dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un hecho como este, habla bien de la institución que la propia institución haya participado en la investigación colaborando con la Fiscalía hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Dijo que la integridad del almirante Morales en este proceso y recalcó que no se acusa a nadie fuera de las líneas de investigación.

En tanto que el Fiscal Gertz Manera respondió que la FGR actuó con “control judicial” cuando recibió la denuncia del exsecretario Ojeda. Reiteró que desde el año 2024 el entonces secretario de Marina presentó denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía abrió las investigaciones, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y a Hacienda, y en marzo, durante operativos en Altamira y Ensenada, se encontraron depósitos de combustible no declarados.

“Cuando juntas toda la información, se dio el vínculo y al darse todo el vínculo fuimos a los jueces a pedir las órdenes de aprehensión”, concluyó.

Por su parte, el Secretario Omar García Harfuch descartó que esta investigación de red de corurpción y huachicol esté relacionada con el asesinado del delegado de Tamaulipas.

 

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
1

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Una usurpadora en el Poder Judicial.
2

Una usurpadora en el Poder Judicial 

La autoridades federales y estatales catearon este lunes una residencia en Tabasco, en la que aseguraron armas de fuego y animales exóticos.
3

Tabasco: Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
4

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Muere capitán ligado a red de huachicol.
5

La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
6

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
7

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguraron que no hay certeza de que marino muerto estuviera relacionado con huachicol.
8

No hay certeza de que el marino muerto ayer esté ligado a huachicol: CSP

El político, exactor y productor Eduardo Verástegui tuvo el banderazo del INE para iniciar el proceso que, de lograr el apoyo suficiente, podría concluir en la creación de un nuevo partido político de ultraderecha en México.
9

#PuntosYComas ¬ Eduardo Verástegui, cada vez más lejos de tener su partido político

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
10

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Procesan a 10 por huachicol fiscal.
11

Juez vincula a proceso a Vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota
12

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota

Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2026 entregado por Hacienda.
13

CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

Las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se alzaron con la victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad Gwangju 2025.
14

Arqueras mexicanas hacen historia: ganan oro en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

15

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguraron que no hay certeza de que marino muerto estuviera relacionado con huachicol.
1

No hay certeza de que el marino muerto ayer esté ligado a huachicol: CSP

Procesan a 10 por huachicol fiscal.
2

Juez vincula a proceso a Vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada

Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2026 entregado por Hacienda.
3

CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota
4

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota

Tribunal confirma multa millonaria contra Trump.
5

Tribunal de EU confirma multa de 83.3 mdd contra Trump por difamar a E. Jean Carroll

El político, exactor y productor Eduardo Verástegui tuvo el banderazo del INE para iniciar el proceso que, de lograr el apoyo suficiente, podría concluir en la creación de un nuevo partido político de ultraderecha en México.
6

#PuntosYComas ¬ Eduardo Verástegui, cada vez más lejos de tener su partido político

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
7

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en México
8

Cinco nuevos embajadores entregan cartas credenciales a Sheinbaum en Palacio Nacional

Mes del testamento: cómo tramitarlo.
9

¡Protege tu patrimonio! Conoce qué puedes incluir en tu testamento y cómo tramitarlo

10

Israel ataca barco con ayuda humanitaria para Palestina, denuncia la Sumud Flotilla

El ejército de Israel mató este lunes al fotoperiodista palestino Osama Ahmed Balusha en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza.
11

El ejército de Israel mata a fotoperiodista palestino en nuevo bombardeo sobre Gaza

SCJN renueva imagen con bastón de mando.
12

La SCJN renueva imagen e incorpora el bastón de mando como un símbolo de justicia