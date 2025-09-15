¡Celebra sin riesgos! La SSPC emite consejos para prevenir accidentes por pirotecnia

Las fiestas patrias en México suelen incluir el uso de pirotecnia y fuegos artificiales; por ello, es importante tomar precauciones, seguir las recomendaciones de las autoridades y prevenir accidentes.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- En el marco de las celebraciones de este mes patrio, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una serie de recomendaciones para la prevención de accidentes relacionados con el uso de pirotecnia. Te proporcionamos a continuación lineamientos y recomendaciones:

La CNPC llama a la ciudadanía a precaverse y cuidar de la población cuando se hace uso de artificios pirotécnicos ya que conlleva riesgos de accidentes, incendios y lesiones que pueden prevenirse mediante la adopción de medidas responsables.

En estas fiestas patrias 🇲🇽🎆 mantén a niñas y niños lejos de la pirotecnia. Supervisa siempre y celebra con seguridad. pic.twitter.com/P5HPqt4zVW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 14, 2025

¿Quiénes son las más vulnerables a la pirotecnia?

En las fiestas patrias hay segmentos de población humana y no humana que resultan especialmente sensibles a la contaminación sonora que provoca el uso de pirotecnia. Pensemos también en ellos:

Niñas, niños y adolescentes no deben manipular pirotecnia sin la presencia de un adulto.

La CNPC informa que el grupo más vulnerable de la población infantil se ubica entre los cinco y 14 años de edad.

Muchos de estos productos se diseñan para parecer dulces o juguetes lo que incrementa el riesgo de accidentes en la población infantil.

Considera los efectos en bebés, adultos mayores, personas con sensibilidad al ruido y animales de compañía.

Recuerda que el estruendo afecta gravemente a animales de compañía y fauna silvestre, provocándoles miedo, estrés y, en casos extremos, paros cardiacos.

Por ello se recomienda resguardarlos en un lugar seguro con agua alimento y placa de identificación además de no dejarlos solos.

Si alguien resultara herido con quemaduras por pirotecnia la CNPC sugiere lavar con agua tibia, no aplicar ningún tipo de pomada y vendar con lienzos limpios la parte afectada

Disfruta las fiestas patrias con seguridad 🎆🇲🇽. Ante cualquier quemadura por pirotecnia, actúa rápido y busca atención médica 🏥🛡️. pic.twitter.com/YxPshTAWu6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 14, 2025

¿Qué debes tomar en cuenta para prevenir accidentes?

Adquirir productos en establecimientos que cuenten con medidas de seguridad, como estar en espacios abiertos y que no almacenen grandes cantidades de pólvora.

Evitar encender artificios cerca de viviendas, vehículos, cables eléctricos o materiales inflamables.

Tener a la mano agua, arena o un extintor para sofocar cualquier chispa.

Respetar con una distancia mínima de cinco metros cuando enciendas algún artefacto.

La producción, almacenamiento y venta clandestina de pirotecnia representan un alto riesgo para las comunidades.

La participación ciudadana en la identificación y denuncia de estos lugares es fundamental para proteger la seguridad de las familias y de la comunidad en general.