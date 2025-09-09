Homicidio doloso cae 32% en 11 meses; agosto de 2025, el más bajo desde 2015: SESNSP

Agosto de 2025 se posicionó como el mes con menor incidencia de homicidio doloso desde 2015. Además, hoy se detallaron resultados de operativos en decomisos, detenciones y desmantelamiento de laboratorios en todo el país.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, con corte al 31 de agosto, se registró una disminución de 32 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024.

Esta reducción equivale a 27 homicidios menos por día, posicionando a agosto de 2025 como el mes más bajo en este delito desde 2015.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 28 entidades federativas reportaron disminuciones en homicidio doloso, entre las que destacan San Luis Potosí (-82.9 por ciento), Quintana Roo (-71 por ciento) y Nuevo León (-67.7 por ciento).

Durante las últimas dos semanas (21 de agosto al 8 de septiembre), se reportaron los siguientes avances operativos:

Mil 669 personas detenidas.

552 armas de fuego aseguradas.

5.6 toneladas de drogas incautadas, incluyendo 73 kg y más de 105 mil pastillas de fentanilo.

53 laboratorios clandestinos desmantelados.

En el acumulado del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025:

32 mil 424 personas detenidas.

16 mil 048 armas de fuego aseguradas.

245.3 toneladas de drogas incautadas, incluyendo más de mil 500 kg y 3.6 millones de pastillas de fentanilo.

Mil 408 laboratorios y áreas de concentración desmantelados.

Los operativos se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Además, se habló de las acciones en Sinaloa, Estado de México (Edomex), Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí y Tabasco, con detenciones de objetivos prioritarios, aseguramiento de armas de alto calibre y rescate de menores.

La Estrategia Nacional de Seguridad mantiene como ejes la reducción de la violencia, el debilitamiento de estructuras criminales y la protección ciudadana, con énfasis en inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y atención a delitos de alto impacto.