Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Redacción/SinEmbargo

09/09/2025 - 1:49 pm

Apple lanza el iPhone 17.

Además del iPhone 17, Apple anunció actualizaciones y nuevas funciones en el resto de sus dispositivos.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Apple presentó este martes 9 de septiembre de 2025 el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos, además de un sistema de cámaras que permite grabar al mismo tiempo con la frontal y la trasera.

En México, el nuevo dispositivo tendrá un precio inicial de 19 mil 999 pesos en su versión de 256 GB y 24 mil 999 pesos en la de 512 GB.

El iPhone 17 Pro costará 28 mil 499 pesos, mientras que el iPhone 17 Pro Max alcanzará los 30 mil 999 pesos. También se presentó el iPhone Air, que se venderá desde 25 mil 999 pesos.

La preventa comenzará el viernes 12 de septiembre a las 6:00 horas de la Ciudad de México y el lanzamiento oficial será el 19 de septiembre.

Apple Watch con 5G y conexión satelital

La empresa renovó su línea de relojes inteligentes con el Apple Watch Series 11, más resistente y con nuevas funciones de salud, como detección de hipertensión y monitoreo avanzado del sueño.

El Apple Watch Ultra 3 llega con conexión 5G y satélite, ideal para deportistas y exploradores, y hasta 42 horas de batería.

También se actualizó el Apple Watch SE, ahora con 5G y pantalla siempre encendida.

AirPods Pro 3: más salud y mejor audio

La tercera generación de los AirPods Pro incorpora monitoreo del ritmo cardiaco, traducciones en vivo con Apple Intelligence y una cancelación de ruido más potente. Tendrán un precio de 249 dólares y estarán disponibles el 19 de septiembre.

El evento Awe Dropping, transmitido en vivo desde el Apple Park en Cupertino, California, fue seguido en todo el mundo y generó reacciones inmediatas en redes sociales, incluidas críticas y memes sobre los precios de los nuevos dispositivos.

