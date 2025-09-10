RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

09/09/2025 - 8:07 pm

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de la red de "huachicol fiscal" que fue descubierta por las autoridades federales y que involucra a mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El crimen organizado logró contaminar a una de las instituciones emblema de los Gobiernos de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Marina. Por este motivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá ser totalmente transparente con el proceso y presentar a los responsables sin importar los puestos que ocupen para evitar que el asunto quede impune, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"Es muy claro que estamos ante un problema grande de alta corrupción que involucra a criminales dedicados al robo de combustible, a la manipulación de información para hacer negocio de manera ilegal. Estamos hablando no solo de marinos, y no cualquier marino, estamos hablando de dos altísimos oficiales de la Marina, un Vicealmirante y un Contraalmirante. Es decir, los dos sobrinos del Secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador son de la cúpula de la Marina Armada y por tanto entonces el asunto cobra una dimensión mayor", expresó Álvaro Delgado.

El periodista recalcó que el tema toma mayor relevancia pues toca a una instancia a la que le fue asignada la vigilancia de puertos y aduanas.

"Están también involucrados, y no lo podemos dejar pasar, empresarios. La alta corrupción, el robo de recursos públicos y privados, no solamente son los servidores públicos, es el sector privado profundamente corrupto en México al mas alto nivel […] Estamos ante un problema muy serio que el Gobierno anterior pretendió resolver transfiriéndole la vigilancia de los puertos y las aduanas a la Marina y resulta que la Marina está tocada", ahondó Delgado.

Por su parte, Meme señaló que no es un secreto que la mafia y la corrupción esté dentro de las células de seguridad mas importantes del país.

"Hoy lo que estamos viendo es un escenario donde se toma la decisión de una célula importante de empresarios, de elementos de la marina, hasta un familiar político del exsecretario Rafael Ojeda, poco mas de 14 personas que terminan vinculadas a un proceso de huachicol", apuntó.

Meme señaló que este operativo pone al descubierto una enorme red de corrupción que contó con la participación de funcionarios, empresarios y crimen organizado, por ende, destacó la importancia de detener a todos los responsables.

"Creo que es un golpe importante. Se había cuestionado sobre si se iban a hacer o no detenciones relacionadas al huachicol fiscal, si se iban a hacer o no detenciones de altos mandos durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero este es un golpe que dan desde la Secretaría de Seguridad, con la Marina, con la Fiscalía a mandos importantes de decir aquí no va a haber impunidad".

El pasado 6 de septiembre, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de una red de empresas y servidores públicos que contaban con órdenes de aprehensión por su relación con el mercado ilícito de combustibles, mejor conocido como huachicol,en terminales marítimas de Tamaulipas.

En el operativo, realizado en conjunto por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán  y a nueve personas más por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Esta mañana, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República mencionó que la investigación comenzó debido a una denuncia realiza por el exsecretario de Marina.

“En el año de 2024, el entonces Secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

El Fiscal añadió que desde entonces las investigaciones se realizaron bajo control judicial y con la participación de la UIF, el SAT y Hacienda.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aun cuando las investigaciones sobre huachicol fiscal involucran a integrantes de la Secretaría de Marina y empresarios las indagatorias continuarán “tope donde tope”.

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años.

Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

Al respecto, Daniela Barragán dijo que esta situación obliga a la Presidenta Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y detener a los responsables, para proteger a la Marina, uno de los pilares de la 4T.

"Todos estos elementos le ponen a la Presidenta un asunto que no pueden dejar pasar mas, no pueden dejar de dar información y sobre todo tienen que cumplir con eso que ella dijo ‘tope hasta donde tope’ porque con todos los elementos que están puestos es muy difícil que se deje pasar. Este caso debe de llevar a personas del mas alto nivel, no solamente para proteger al Gobierno y blindarse, sino también para proteger uno de los pilares de los dos gobiernos de la 4T, que es la Marina.

La periodista dijo que al estar vinculado el exsecretario de Marina, las miradas se dirigirán también a Andrés Manuel López Obrador, por ende, expresó la importancia de presentar a los responsables y resolver el caso de manera transparente para evitar especulaciones.

"Una implicación fuerte sobre el exsecretario de Marina implica directamente a Andrés Manuel López Obrador, impactaría directamente. Tiene que ser este un ejemplo de cómo los gobiernos de Morena, cómo la izquierda en el poder debe de abordar estos casos y no puede simplemente dejándolo de lado. Este caso tiene que hacerse lo mas transparente posible para dar un mensaje de cómo la izquierda combate la corrupción de mas alto nivel".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Fiscal Alejandro Gertz Manero aseguraron que no hay certeza de que marino muerto estuviera relacionado con huachicol.
El aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, realizado el pasado mes de marzo. Foto: X @SEMAR_mx

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar dijo que el tema del "huachicol fiscal" no es un mero robo, sino una cuestión de identidad política.

"Lo que se tiene que entender es que para los gobiernos de la 4T, esta situación del huachicol no es un mero robo a las finanzas públicas, es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de identidad política y de ahí se sustenta de detener y lanzar órdenes de aprehensión contra diferentes personas".

El académico indicó que a pesar de que la 4T ha tratado de depurar a todas sus instituciones, la realidad es que aún quedan rezagos de un Estado Corrupto que se niega a desaparecer.

"Toma relevancia ese concepto del que ha hablado Pablo Gómez que es que se vivía un Estado corrupto y todavía tienen rezagos que tocan a todas las instituciones, lo delicado es que en muchas de ellas son de seguridad nacional y de la parte identitaria de Morena. La obligación de este movimiento es llegar hasta donde tope".

