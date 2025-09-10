Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia

Bajo una lluvia torrencial, la arquera jalisciense de 25 años venció 147-146 a la salvadoreña Sofia Paiz en la categoría femenil individual de tiro con arco.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La mexicana Andrea Becerra hizo historia al ganar la medalla del oro tras una intensa disputa en la final del torneo compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en Corea del Sur.

"¡Increíble! Andrea Becerra obtiene el triunfo en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, logrando hacer historia tras vencer a la salvadoreña Sofía Paiz. ¡Felicidades, campeona!", celebró el Comité Olímpico Mexicano en su cuenta de X, antes Twitter.

Bajo una lluvia torrencial, la arquera jalisciense de 25 años venció 147-146 a la salvadoreña Sofia Paiz en la categoría femenil individual. Se trata de la segunda victoria de Becerra en esta edición de la competencia y su triunfo representa para México las primeras dos preseas de oro en la historia de los Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco.

HISTORY FOR MEXICO! 🇲🇽🏆

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! 🏹 Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

En el video compartido por el torneo se observa a la mexicana colocar con precisión dos flechas en el anillo nueve de la diana. Después, la salvadoreña responde con un tiro perfecto que le otorga 10 puntos al dar en el centro absoluto.

Todo quedaba por definirse en la última flecha. Con la presión al máximo y en su última oportunidad, Becerra dispara y logra impactar en el anillo 10 de la diana, asegurando así la medalla de oro.

Andrea Becerra no para de coleccionar triunfos

El pasado domingo 7, Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo vencieron 236-231 a Estados Unidos en la modalidad de equipos, ganado el primer oro para el país.

🎯 ¡Increíble! Andrea Becerra obtiene el triunfo en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, logrando hacer historia tras vencer a la salvadoreña Sofía Paiz.

¡Felicidades, campeona! 🥇#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/IxwxXsipjJ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 9, 2025

La deportista tapatía también se llevó una medalla de bronce a lado de Sebastián García en equipo mixto, que venció 158-157 a China Taipéi.