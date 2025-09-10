La bebé abandonada en calles de la GAM se encuentra grave, reporta el IMSS Bienestar

La recién nacida fue abandonada por su madre en el cruce de Euzkaro y Calzada de Los Misterios en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda de los responsables.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó ayer que la recién nacida abandonada sobre la vía pública en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se encuentra en estado grave y con "pronóstico reservado".

El reporte médico indicó que la bebé, internada en el Hospital Pediátrico La Villa, "permanece con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente; debido a sus condiciones de salud, se reporta en estado grave, con pronóstico reservado".

Una cámara de video vigilancia, logró captar el momento en que la menor fue abandonada por la madre, quien segundos después de dar a luz, arrojó a la vía pública a su hija recién nacida para luego arrancar el auto en el que viajaba junto a otra persona.

En el video se logra se logra apreciar que la menor estuvo a punto de ser arrollada por el auto en el que viajaban los responsables del abandono.

¿Cómo fue rescatada la menor?

Según los reportes policiacos, la bebé fue localizada por un ciclista que circulaba por el cruce de Euzkaro y Calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial, quien reportó haber escuchado el llanto de un recién nacido mientras transitaba por estas vialidades.

Al acudir al llamado de emergencia, los oficiales que acudieron al lugar de los hechos, localizaron una chamarra roja con manchas de sangre en cuyo interior se encontraba la bebé recién nacida.

La madre y el acompañante no han sido localizados por lo que las autoridades continúan la búsqueda para dar con su paradero y consignarlos a las autoridades correspondientes.