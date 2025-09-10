El Senado integra a 13 familiares, activistas y especialistas a Consejo de Búsqueda

Entre los perfiles seleccionados por el Senado se encuentra José Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo “Amor por los Desaparecidos” en Tamaulipas y la activista Adela Alvarado Valdés.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El Senado nombró este martes a 13 integrantes honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas, entre quienes se encuentran familiares de víctimas de desaparición, integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, así como expertos en la materia.

Según lo previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de personas.

Dicho órgano debe estar integrado por cinco familiares; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esa Ley.

Según un comunicado emitido por el Senado, las nuevas consejeras y consejeros cumplieron con los requisitos de la convocatoria y reunieron las condiciones de elegibilidad.

De parte de los familiares se seleccionó a:

Adela Alvarado Valdés: Payasa profesional de Ecatepec, Estado de México. Su hija, Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desapareció en 2004. Desde entonces se convirtió en activista en foros nacionales e internacionales sobre desapariciones.

Araceli Magdalena Rodríguez Nava: Integrante del "Colectivo Colibrí". Su hijo, Luis Ángel León Rodríguez —expolicía federal— desapareció en 2009 en Zitácuaro, Michoacán.

Francisco Javier Espinosa Granados: Padre de Francisco Javier Espinosa, desaparecido en 2004 tras un ataque en el bar Maverick, en Aguascalientes. Forma parte del colectivo “Buscando Personas, Verdad y Justicia”.

Diana Gutiérrez Cerqueda: Miembro del colectivo “Buscándote con amor”. Busca a su madre, Adulfa Cerqueda Martínez, desaparecida en Chimalhuacán, Estado de México, durante una procesión religiosa.

José Andrés Méndez Ñeco: Integrante del colectivo “Amor por los Desaparecidos” en Tamaulipas. Busca a su hermana Ana del Carmen, secuestrada en Reynosa por un grupo armado hace más de 10 años.

Como especialistas quedaron: Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.

Como representantes de organizaciones de la sociedad civil fueron nombrados Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, señaló que durante cuatro meses, dicho órgano legislativo y la Comisión de Derechos Humanos trabajaron de manera transparente, honesta, apegado a derecho y a las normas indicadas, en la elección de las nuevas consejeras y nuevos consejeros honoríficos.

Aseguró que el objetivo fue darle buenos resultados al pueblo de México, de darle luz a las familias que son víctimas de este flagelo y hacer cumplir la Ley en materia de desaparición, pero sobre todo, evitar que más jóvenes desaparezcan.

Por su parte, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la crisis de los desaparecidos está asfixiando el país y recordó que la situación se recrudece cuando se asesinan a las madres o padres buscadores. “Esto no puede suceder”, condenó y remarcó que es necesario dar facultades legales a las fiscalías locales en materia de búsqueda.

María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó que este acuerdo es un acierto en un tema tan sensible y que aqueja a los mexicanos, pues es necesario agilizar la identificación de las personas desaparecidos.

La Senadora hizo votos para que en el nuevo presupuesto se otorguen los recursos necesarios a este rubro, en tanto, aprobar a las consejeras y consejeros es poner a las víctimas al centro.