La Semar reporta la muerte de un elemento en una práctica de tiro en Puerto Peñasco

La Semar no dio más información sobre el incidente. La noticia ocurre horas después de reportarse el aparente suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Tamaulipas.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó este martes que uno de sus elementos murió durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

"La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la Ley", explicó la Semar en su cuenta de X, antes Twitter.

La Secretaría no dio más información sobre el incidente, pero se trata de la segunda muerte de un efectivo de la Marina registrado en las últimas horas, luego de que el fin de semana el Gobierno Federal anunciara la detención de 14 integrantes de una presunta red criminal de huachicol, entre los que se encuentran elementos de dicha institución de seguridad, así como empresarios y otros servidores públicos.

El lunes se reportó el aparente suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, exdirector de Aduanas de Tampico, cuyo cuerpo fue hallado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas.

Al respecto de este caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron esta mañana que no hay certeza Jeremías Pérez Ramírez estuviera relacionado con la investigación sobre la entrega de dinero a funcionarios de la Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el tema. Ella expresó su solidaridad con la familia del capitán y aclaró: “No hay certeza de que él estuvo involucrado en el proceso. Entonces pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina, a la Armada de México y a los familiares”.

El capitán Jeremías, tras darse a conocer su muerte, se mencionó que estaría señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos como parte de la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

–¿Se suicidó o lo suicidaron?, le preguntaron a la Presidenta.

–Yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaria de Marina, ya dará la información. Yo creo que hay que tener una parte de sensibilidad en estos casos”

Por su parte, Gertz Manero explicó que el suicidio “no es un delito federal, es una situación de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto”. Añadió que “esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando”.