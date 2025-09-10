64 mil palestinos han muerto en Gaza, 399 de ellos por hambre, incluidos 140 niños

09/09/2025 - 9:46 pm

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.

La cifra de palestinos asesinados por las acciones militares del ejército israelí rebasó el umbral de los 64 mil, a los que se suman 400 fallecidos por la hambruna provocada por el bloqueo de las autoridades israelíes a la ayuda humanitaria internacional. 

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS).- La cifra de palestinos muertos de hambre y desnutrición a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria roza el umbral de los 400, según denunciaron este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 399 muertos por estas causas, incluidos 140 niños, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han registrado seis fallecimientos por hambre y desnutrición en este territorio costero.

Asimismo, especificó que 121 personas, entre ellas 25 niños, murieron de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna, un hecho que desató las alarmas internacionales y provocó una oleada de condenas contra Israel.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64 mil 500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

64 mil palestinos han fallecido desde octubre de 2023

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 64 mil, según denunciaron este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que durante el último día han muerto más de 80 palestinos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza indicó en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 83 fallecidos y 223 heridos y resaltó que, de esta forma, "el balance de víctimas asciende a 64 mil 605 muertos y 163 mil 319 heridos desde el 7 de octubre de 2023".

Asimismo, afirmó durante el último la muerte de 14 personas tiroteadas por Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes, condenados por la comunidad internacional, aumenta a dos mil 444, con 17 mil 831 heridos.

El Ministerio destacó además que desde el 18 de marzo, fecha en la que el ejército israelí rompió el alto al fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, se han registrado 12 mil 59 muertos y 51 mil 278 heridos, al tiempo que ha sostenido que 399 personas han muerto de hambre en el enclave, incluidos 140 niños.

Israel ordena la evacuación total de la ciudad de Gaza

El ejército de Israel ordenó este martes la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza, y recalcó que sus fuerzas operarán "con gran fuerza" en la zona, tras el anuncio del Gobierno israelí sobre sus planes para hacerse con el control de la localidad en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, emitió en su cuenta de la red social X un llamamiento "a todos los residentes de la ciudad de Gaza" para que "evacuen inmediatamente" la ciudad, en medio de las denuncias internacionales sobre los desplazamientos forzosos de población acometidos por las autoridades israelíes en la Franja.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están decididas a derrotar a Hamás y operarán en el área de la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo han hecho en toda la Franja", manifestó, antes de incidir en que "permanecer en la zona es muy peligroso".

"Por su seguridad, evacue inmediatamente a través de la carretera Al Rashid hacia la zona humanitaria en Al Mauasi", señaló Adrai, en referencia a un área decretada como "segura" por el ejército israelí, que sin embargo ha lanzado decenas de ataques contra esta parte de Gaza, situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur).

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.
Foto tomada el primero de septiembre de 2025 muestra tiendas de campaña para palestinos desplazados en la calle al-Rasheed, en la ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Asimismo, Adrai facilitó un número de teléfono para que la población gazatí "informe sobre obstáculos puestos por Hamás o intentos de sus
miembros para impedir la evacuación", ante la intensificación de la cruenta ofensiva israelí contra el norte de Gaza, sumido además en una hambruna que ha dejado ya cientos de palestinos muertos.

Las tropas israelíes lanzaron a primera hora del día varios ataques contra la ciudad de Gaza que dejaron al menos 25 desaparecidos entre los escombros de un edificio bombardeado, según informó la Protección Civil gazatí a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

El mensaje del ejército israelí llega horas después de que el Primer Ministro del país, Benjamin Netanyahu, apelara a la población de la ciudad de Gaza a abandonar la localidad y cifrara en 50 los rascacielos derribados en los últimos días por los ataques israelíes alegando que contienen infraestructura de Hamás, algo rechazado por el grupo islamista palestino.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64 mil 500 palestinos muertos y más de 163 mil heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

