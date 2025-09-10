Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Redacción/SinEmbargo

09/09/2025 - 10:07 pm

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.

El documento en materia de extorsión tiene su origen en una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se avaló en lo general y en lo particular, con la mayoría calificada de 474 votos a favor

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma constitucional que faculta al Congreso para crear una Ley General contra la Extorsión, por la cual se homologarán las penas de cárcel por este delito en todos los estados del territorio nacional, una facultad que hasta hoy en día tiene cada demarcación.

"Por unanimidad de 474 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el inciso a) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión", explicó el legislativo en un comunicado.

El documento tiene su origen en una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se avaló en lo general y en lo particular con la mayoría calificada de 474 votos a favor, por lo que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Además, remarcó que las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la nueva Ley general. "En el régimen transitorio de dicha Ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes", sostuvo.

La Ley general unificará y contemplará, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se podrán cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

"Con la nueva constitucionalización y sucesivamente con la Ley General, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la Presidenta de la República y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes", añadió la Cámara de Diputados.

Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación, y la implementación de una campaña de prevención nacional, según explicó la Cámara legislativa.

Con esta reforma, subrayó la Cámara, se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.

"Actualmente, dicho delito ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención", añadió.

El delito de extorsión –expuso– cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión para la creación de una Ley General que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente dicho delito.

