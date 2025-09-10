Agosto es el mes con menor incidencia delictiva en CdMx desde el 2014, revela Brugada

La Jefa de Gobierno destacó que el mes de agosto se registró una disminución dela incidencia delictiva como resultado de la estrategia de seguridad actual.

De acuerdo con la información oficial, el mes de agosto registró una disminución considerable en la incidencia delictiva que se atribuye a la funcionalidad de una estrategia centrada en seis ejes fundamentales.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó este martes que agosto fue el mes con menor incidencia delictiva en la capital desde 2014.

En conferencia de prensa, Brugada Molina destacó que el pasado mes de agosto fue el segundo mes con menos homicidios en 13 años con una reducción de 50 por ciento desde 2019. A la par indicó que en relación con los delitos de alto impacto esto disminuyeron 18 por ciento comparándolo con agosto de 2024; mientras que de enero a agosto la reducción fue de 12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 60 por ciento con 2019.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Jefa de Gobierno destacó que estos resultados pueden atribuirse "a una estrategia de seguridad centrada en abordar las causas fundamentales, la coordinación interinstitucional, el desarrollo policial, la tecnología y las iniciativas comunitarias".

“El objetivo final es la erradicación de la violencia y también tiene que ver con la reducción de las desigualdades y erradicar la impunidad en la Ciudad de México”, afirmó la Jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina subrayó que también se observaron reducciones significativas en el robo de vehículos con violencia, con una disminución del 82 por ciento; en el robo a personas en espacios públicos, con una reducción de 62 por ciento; en infracciones, con 15 por ciento; y en el delito de el secuestro con una disminución de 33 por ciento

Por su parte, el titular del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México), Salvador Guerrero Chiprés, destacó una disminución del 12.4 por ciento en los reportes a la línea de emergencias 911, lo que se considera un indicador clave de la mejora en la percepción de seguridad y la disminución de la incidencia delictiva.

A su vez, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dijo que hasta la fecha se han producido seis mil 119 detenciones por delitos de alto impacto desde octubre de 2024 hasta agosto de 2025 y el desmantelamiento de 26 células delictivas con la detención de 632 individuos.

En la Ciudad de México la seguridad avanza. Agosto registró la menor incidencia delictiva de los últimos años: una reducción del 18% en comparación con 2024 y del 60% respecto a 2019. Destaca especialmente la disminución de los feminicidios en un 47%, un avance significativo en… pic.twitter.com/c3kh6f132K — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 9, 2025

Con respecto a las acciones de decomiso, agregó, se han asegurado grandes cantidades de narcóticos como mariguana, cocaína, metanfetamina y un número significativo de dosis; aseguramiento de 793 armas de fuego y miles de cartuchos; recuperación de dos mil 718 vehículos y más de cinco mil piezas de autopartes.

Vázquez Camacho destacó casos relevantes de generadores de violencia. Sólo en el mes de agosto la SSC detuvo a Gustavo Aldair alias “El Mal Portado”, líder de los MP o Malportados y dirigente del Cartel Nuevo Imperio.

También se informó la detención de Daniel Eduardo alias "El Chaparro", líder de la célula H1A1, vinculado al grupo delictivo La Nueva Familia Michoacana.

Feminicidios, a la baja

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destacó que los feminicidios también se han reducido al presentar una disminución de 48 por ciento. Asimismo señaló que ha habido más detenciones por este delito y más judicializaciones de estos casos.

En lo que va de 2025, precisó, se han registrado 25 feminicidios y 80 detenidos, lo que indica un incremento de la acción judicial para dar con los responsables de este delito.

“Específicamente en feminicidio, podemos verificar que la tendencia continúa; es decir, tenemos menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados”, aseguró Alcalde.

En el periodo de enero a agosto del año 2024 se contabilizaron 47 casos de feminicidios, mientras que en el mismo periodo de este año se registraron 25 casos.

Seis pilares clave de la estrategia de seguridad

La Jefa de Gobierno de la ciudad enunció seis ejes fundamentales que han contribuido a la reducción de la incidencia delictiva en la capital del país.